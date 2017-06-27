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Фактории, этнотуризм и народные ремесла пообещали развивать на Сахалине

Фактории, этнотуризм и народные ремесла пообещали развивать на Сахалине

В области планируют возрождать традиционные промыслы коренных этносов

Развитие оленеводства и морского зверобойного промысла, факторий, этнотуризма и народных ремесел - это основные направления новой областной программы поддержки малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Ее цель – стимулировать экономическую деятельность в среде коренных северян.

Выездное совещание  «круглого стола» комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в Южно-Сахалинске накануне провел глава думского объединения Николай Харитонов.  Его участники – представители власти, общественных организаций и коренных народов Сибири и Дальнего Востока – обсудили вопросы традиционного природопользования северян.

По закону северянам отдано приоритетное право пользования природными ресурсами. Однако основные нормативные акты в этой сфере устарели – они принимались более двух десятилетий назад. Их дополнили бюрократическими нововведениями, которые усугубляют ситуацию.

Из-за этого в текущем году, например, представители коренных народов на Сахалине и в ряде других регионов Дальнего Востока едва не остались без рыбы. Затруднения вызвал введенный заявочный принцип - в силу разных причин общины не смогли вовремя подать документы. 

- Нужно убирать такие жесткие рамки: не успевает закончиться путина, как северянам требуется подавать заявки на следующий год, чтобы не остаться без рыбы. Предлагаем учесть этот момент. Также стоит прислушаться к мнению коренных народов о разделении традиционного рыболовства – для личного потребления и для развития экономики общин, - отметил принявший участие в совещании губернатор Олег Кожемяко.

Стимулирование экономической деятельности – одна из главных целей новой программы поддержки коренных северян Сахалина. На острове уже приступили к созданию факторий. Они будут перерабатывать рыбу, ягоды, грибы и другие дикоросы – продукцию традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Начинание получит бюджетные субсидии. 

Возродить на Сахалине планируют и некогда мощное оленеводство. В прошлом общая численность стада этих животных составляла до 35 тысяч  голов. Сегодня – всего около 200. Для формирования нового племенного ядра в 2016 году в область из Якутии доставили первую партию северных оленей. Они пополнили хозяйство общины «Юктэ» в Ногликском районе.

В ближайшее время будет принят региональный закон об оленеводстве. Это позволит ввести субсидии на возмещение затрат по содержанию оленей, на борьбу с хищниками, помогать с  завозом маточного поголовья, выделять земельные участки для этой деятельности в особом порядке.

Власти рассчитывают принять и еще один нормативный акт – о признании общин сельхозпроизводителями. Новый статус откроет для них возможности в получении дополнительной помощи от государства – такая практика уже существует в Якутии. А на Сахалине льготы получили обладатели «дальневосточных гектаров» из числа коренных северян. Оборудование для хозяйственной деятельности им предоставляется в лизинг с удешевлением до 70 процентов. Всем пользователям «гектаров» также выделяются гранты - 100 тысяч рублей на приобретение семенного материала, минеральных удобрений, известняковой муки и сельскохозяйственных животных. В дальнейшем власти планируют увеличить размер такой материальной помощи и расширить области ее применения. Деньги можно будет направить на развитие туризма.    

Скоро гости острова смогут посетить первый этнокультурный комплекс. Его возводят в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». К этому времени построены нивхское летнее жилище «Ке-раф» и эвенкийское жилище «Чум» (на территории также находится этнотропа и этнотир). К этим объектам добавятся этнографический музей, конференц-зал и мастерские по изготовлению сувенирной продукции.

В дальнейшем подобные центры культурной жизни должны появиться и в сахалинских районах, где проживают коренные северяне. 

По итогам «круглого стола» решено объединить все нормативные акты, которые регулируют вопросы природопользования коренными северянами, в единый кодекс. Эту рекомендацию вынесут на рассмотрение Совета Госдумы. Направлена она на повышения качества жизни  малочисленных народов Севера. На Сахалине в этом отношении уже достигнуты важные результаты. Наметилась тенденция к повышению общей численности представителей коренных этносов. В их среде растут уровень рождаемости и средняя продолжительность жизни.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:14 0
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