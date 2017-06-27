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Юная сахалинка одержала еще одну победу во всероссийском шахматном турнире

Юная сахалинка одержала еще одну победу во всероссийском шахматном турнире

Соперниками девочки стали еще 28 участников

В Евпатории завершилась программа шахматного фестиваля «Мемориал А.В. Суворова», являющегося этапом Кубка России. В турнире по классическим шахматам на победу претендовали 60 шахматистов из восьми регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

В блиц-турнир, который прошел в последний день Фестиваля, записались 28 шахматистов. Они сыграли девять туров по швейцарской системе. Островной регион представляли Виктор Поляков, мастер ФИДЕ Татьяна Маринина и ее дочь Алиса.

Алиса Маринина впервые играла в блиц-турнире, но дебютный блин комом не вышел. Юная островная шахматистка показала лучший результат среди девочек до 11 лет.

Татьяна Маринина набрала 5,5 очков, заняв пятое место. В активе Виктора Полякова – на пол-очка меньше.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:23 +5
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:37
Девочка молодчинка.
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+4
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:35
Умничка! Дальнейших успехов!
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+4
багз-банни
Написано сегодня, в 13:25
Так держать!
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+3
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