новости
новости
Регистрация
На берегу Малого Вавайского озера прошел слет слёт «Учимся на природе»

На берегу Малого Вавайского озера прошел слет слёт «Учимся на природе»

В детской программе были занятия на скалодроме и верёвочных переправах, занятия по управлению швертботами и каяками, интерактивные занятия по краеведению

Туристско-краеведческий слёт «Учимся на природе» прошел на берегу Малого Вавайского озера, сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг». Это  полевая обзорная программа по различным видам туризма и краеведению для педагогов дополнительного образования Сахалинской области и их детских групп.

В пятидневной программе приняли участие группы из образовательных и общественных организаций Корсакова, Соловьёвки, Долинска, Холмска и Адо-Тымово, а также группа из Центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска. Всего было  около 60 участников. 

Целью слёта была пропаганда экологического туризма, а также обмен опытом по организации туристских и краеведческих мероприятий в полевых условиях.

Бумеранговцы показали педагогам из районов и волонтёрам, как они организуют полевые занятия по туризму и краеведению, а педагоги-участники в свою очередь провели походные игры и занятия. Таким образом слёт был полезен не только детям, но и взрослым.

В детской программе были занятия на скалодроме и верёвочных переправах, занятия по управлению швертботами и каяками, интерактивные занятия по краеведению и др. После освоения всей туристской программы для ребят была проведена мультигонка, в которой участники защищали честь своих команд на различных этапах. Также мультигонка включала командную эстафету, в которой ребята громко поддерживали друг друга.

В июле будет проведён ещё один полевой слёт, на который ещё можно записаться. Дети старше 12 лет могут поучаствовать в программе в период с 12 по 18 июля. Для записи  звоните по телефонам 8-924-186-86-61 и 8-914-759-87-42.

Галерея
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 1
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 2
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 3
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 4
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 5
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 6
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 7
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 8
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 9
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 10
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 11
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 12
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 13
Слет на берегу Малого Вавайского озера, Фото: 14
показать все фотографии
Полевой слет на берегу Малого Вавайского озера
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:47 0
Другие статьи по темам
Прочее
клуб Бумеранг
Популярное на ASTV
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:24
Немаловажно научить детей еще и не свинячить на природе, так, чтоб рука не поднималась бросить что-то на землю или оставить в кустах...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Во время субботника в Озерском собрали почти 40 мешков мусора
Во время субботника в Озерском собрали почти 40 мешков мусора
Юная сахалинка одержала еще одну победу во всероссийском шахматном турнире
Юная сахалинка одержала еще одну победу во всероссийском шахматном турнире
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru