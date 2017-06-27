На берегу Малого Вавайского озера прошел слет слёт «Учимся на природе»

В детской программе были занятия на скалодроме и верёвочных переправах, занятия по управлению швертботами и каяками, интерактивные занятия по краеведению

Туристско-краеведческий слёт «Учимся на природе» прошел на берегу Малого Вавайского озера, сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг». Это полевая обзорная программа по различным видам туризма и краеведению для педагогов дополнительного образования Сахалинской области и их детских групп.

В пятидневной программе приняли участие группы из образовательных и общественных организаций Корсакова, Соловьёвки, Долинска, Холмска и Адо-Тымово, а также группа из Центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска. Всего было около 60 участников.

Целью слёта была пропаганда экологического туризма, а также обмен опытом по организации туристских и краеведческих мероприятий в полевых условиях.

Бумеранговцы показали педагогам из районов и волонтёрам, как они организуют полевые занятия по туризму и краеведению, а педагоги-участники в свою очередь провели походные игры и занятия. Таким образом слёт был полезен не только детям, но и взрослым.

В детской программе были занятия на скалодроме и верёвочных переправах, занятия по управлению швертботами и каяками, интерактивные занятия по краеведению и др. После освоения всей туристской программы для ребят была проведена мультигонка, в которой участники защищали честь своих команд на различных этапах. Также мультигонка включала командную эстафету, в которой ребята громко поддерживали друг друга.

В июле будет проведён ещё один полевой слёт, на который ещё можно записаться. Дети старше 12 лет могут поучаствовать в программе в период с 12 по 18 июля. Для записи звоните по телефонам 8-924-186-86-61 и 8-914-759-87-42.