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Перекресток Победы - Комсомольская в Южно-Сахалинске закроют на две недели
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Перекресток Победы - Комсомольская в Южно-Сахалинске закроют на две недели

Дорогу будут перекрывать по полосам

В рамках продолжающейся реконструкции ул. Комсомольской с 4 июля вводятся ограничения для движения транспорта на перекрестке с пр. Победы, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

На данном участке подрядная организация приступит к устройству коллектора ливневой канализации. Чтобы на время ремонтных работ не закрывать движение по перекрестку полностью, решено перекрывать дорогу по полосам. Во вторник там будут выставлены соответствующие знаки и ограждения. Ограничения продлятся до 16 июля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:43 0
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Написано сегодня, в 10:51
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