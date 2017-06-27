Перекресток Победы - Комсомольская в Южно-Сахалинске закроют на две недели

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В рамках продолжающейся реконструкции ул. Комсомольской с 4 июля вводятся ограничения для движения транспорта на перекрестке с пр. Победы, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

На данном участке подрядная организация приступит к устройству коллектора ливневой канализации. Чтобы на время ремонтных работ не закрывать движение по перекрестку полностью, решено перекрывать дорогу по полосам. Во вторник там будут выставлены соответствующие знаки и ограждения. Ограничения продлятся до 16 июля.