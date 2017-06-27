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Юные сахалинские каратисты завоевали медали Кубка мира

Юные сахалинские каратисты завоевали медали Кубка мира

Участие в турнире принимают более 1200 спортсменов

В хорватском городе Умаг начался молодежный Кубок мира по каратэ WKF. На эти престижные состязания съехались все основные молодежные сборные стран Европы и Азии, где культивируется этот вид восточных единоборств. Как сообщают организаторы, на турнир заявилось более 1200 спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет, что говорит о высокой конкуренции во всех возрастных группах. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Островной регион на этих соревнованиях, которые являются отборочным этапом перед Юношескими олимпийскими играми в Буэнос-Айресе, представляют спортсмены из областной СДЮСШОР ВВЕ, комплексной ДЮСШ города Холмска и спортивной федерации каратэ Южно-Курильска.

Сахалинские каратисты сумели отличиться уже в первый же день Кубка мира, трижды поднявшись на пьедестал почета.

- Бронзовые медали завоевали ребята из Южно-Курильска Михаил Сошников и Дмитрий Лехтеров, а также Анастасия Рязанова из Холмска, - сообщил приятную новость тренер-преподаватель Павел Кучеров.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 13:31 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 14:19
Молодцы ребятишки!
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+5
багз-банни
Написано вчера, в 15:56
Какие молодцы!
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 20:03
Поздравляю!!!
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 02:46
Молодцы ребятки!!!
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