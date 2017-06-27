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Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха»

Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха»

Спортсмены и любители преодолели 2,5 километра

Сегодня, 1 июля, в легкоатлетическом и велозабеге приняли участие сахалинцы. Участники стартовали от начала дороги на «Горный воздух» и преодолели 2,5 километра. В «скоростном» подъеме себя показали как дети, так и более старшее поколение.

Не только на Сахалине, но и по всей стране это мероприятие одно из самых массовых.

- Люди приходят сюда, чтобы показать, что они привержены здоровому образу жизни, - говорит министр спорта и молодежной политики региона Сергей Буренков. – Погода пыталась внести свои корректировки, но люди бежали. Ведь в этом и проявляется олимпийский дух, когда человек борется до последней секунды, чтобы достичь своего результата, независимо от внешних обстоятельств.

Олег Сергеев недавно вернулся с первенства России по легкой атлетике. Старта в забеге он достиг первым. Бежал так, что оставлял позади велосипедистов.

- У них велосипеды тяжелые, ребята толкают и их и себя. А я бегу только со своим весом, - рассказывает Олег.

А вот участник велоробега Валентин Демкин спортсмен-любитель, по профессии он подсобный рабочий в Сахалинском областном пенсионном фонде. Он пришел первым среди велосипедистов.

- Было сложно, - с улыбкой говорит Валентин. – Но трудности всегда преодолеваются. Главное, настроиться на победу и хорошо стартовать. А дальше - держишь темп и крутишь педали.

В забеге и велопробеге приняли участие более 300 человек. На финише их наградили медалями, а на сцене выступали студия танца «Мануфактура» и ансамбль японских барабанщиков «Ханынь». Мероприятие прошло в рамках «Всероссийского олимпийского дня» и посвящено XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчане.

Кроме того, на средней площадке «Горного воздуха» прошла беспроигрышная лотерея, где были разыграны подарки от партнеров мероприятия - скейтборд, самокат, шагомеры, электронные браслеты, перчатки и многое другое. Ну а главный приз – билет на самолет на Олимпийские игры в Пхенчхан - достался Яношу Слободянюк, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Галерея
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 1
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 2
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 3
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 4
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 5
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 6
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 7
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 8
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 9
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 10
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 11
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 12
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 13
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 14
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 15
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 16
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 17
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 18
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 19
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 20
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 21
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 22
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 23
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 24
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 25
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 26
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 27
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 28
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 29
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 30
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 31
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 32
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 33
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 34
Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха», Фото: 35
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Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха»
Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 14:34 +1
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Комментарии
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 14:49
а что они в белом все ?? с сесейшена сразу побежали на гору что ли )))
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+3
Tatiana90
Написано вчера, в 15:20
Vitaliy Borodin, нечего ты Виталька не понимаеш в спорте
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+1
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 15:26
Tatiana90, сегодня не понимаю да ) я сегодня как анеба )))))))))))
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+2
Tatiana90
Написано вчера, в 15:37
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+1
Еще 3 комментария
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 15:03
все нормальные люди болеют с похмелья в кровати.))а тут бегают какие сумасшедшие..
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+3
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 15:27
Товарищ Сергей, а кто то болеет и работает
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:35
Товарищ Сергей, те те кто не болеет с похмелья, это ненормальные?
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+1
babaj
Написано вчера, в 16:33
Маечки белые,пот и туман.
Мелькают дороги заплатки.
А победил всех бабай-старикан
Спортивной ездой на канатке.)))
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:37
babaj, ха ха. Брали бы пример с человека который без ноги заехал на велосипеде. Странно, почему журналисты этого не видели)
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 20:00
ostrovsakhalin, да ладно?
Был бы без башки точно бы заметили!
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 20:16
А почему фото велосипедистов нету?


Такое впечатление, что принимали участие трое в лодке, не считая собачки
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+2
ZLOI275
Написано вчера, в 23:19
И што и мишки ни кого не слопали
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