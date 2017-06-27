Около 300 бегунов и велосипедистов поднялись на склоны «Горного воздуха»

Сегодня, 1 июля, в легкоатлетическом и велозабеге приняли участие сахалинцы. Участники стартовали от начала дороги на «Горный воздух» и преодолели 2,5 километра. В «скоростном» подъеме себя показали как дети, так и более старшее поколение.

Не только на Сахалине, но и по всей стране это мероприятие одно из самых массовых.

- Люди приходят сюда, чтобы показать, что они привержены здоровому образу жизни, - говорит министр спорта и молодежной политики региона Сергей Буренков. – Погода пыталась внести свои корректировки, но люди бежали. Ведь в этом и проявляется олимпийский дух, когда человек борется до последней секунды, чтобы достичь своего результата, независимо от внешних обстоятельств.

Олег Сергеев недавно вернулся с первенства России по легкой атлетике. Старта в забеге он достиг первым. Бежал так, что оставлял позади велосипедистов.

- У них велосипеды тяжелые, ребята толкают и их и себя. А я бегу только со своим весом, - рассказывает Олег.

А вот участник велоробега Валентин Демкин спортсмен-любитель, по профессии он подсобный рабочий в Сахалинском областном пенсионном фонде. Он пришел первым среди велосипедистов.

- Было сложно, - с улыбкой говорит Валентин. – Но трудности всегда преодолеваются. Главное, настроиться на победу и хорошо стартовать. А дальше - держишь темп и крутишь педали.

В забеге и велопробеге приняли участие более 300 человек. На финише их наградили медалями, а на сцене выступали студия танца «Мануфактура» и ансамбль японских барабанщиков «Ханынь». Мероприятие прошло в рамках «Всероссийского олимпийского дня» и посвящено XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчане.

Кроме того, на средней площадке «Горного воздуха» прошла беспроигрышная лотерея, где были разыграны подарки от партнеров мероприятия - скейтборд, самокат, шагомеры, электронные браслеты, перчатки и многое другое. Ну а главный приз – билет на самолет на Олимпийские игры в Пхенчхан - достался Яношу Слободянюк, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.