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Трое шахматистов с Сахалина поборются за звание чемпиона России
levico.ru

Трое шахматистов с Сахалина поборются за звание чемпиона России

Участие в турнире примут около сотни спортсменов

2 июля в Сочи начнется высшая лига чемпионата России среди мужчин и женщин. В отеле «Golden Tulip Roza Khutor» будут состязаться 54 шахматиста и 48 шахматисток. Общий призовой фонд турнира составляет пять млн рублей. Но не только это привлекает на «Розу Хутор» титулованных игроков. Самое главное - шахматисты, занявшие места с первого по пятое, получат право сыграть в Суперфинале чемпионата страны, сообщает пресс-служба областного минспорта. 

Сахалинскую область на турнире представят Константин Сек, Денис Син и Дарья Хохлова.

- Участники сыграют девять туров по швейцарской системе. Игровые дни – со 2 по 6 и с 8 по 11 июля. 7 июля – выходной. Контроль времени - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, - пояснили в Сахалинской шахматной федерации.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 13:08 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 20:00
Удачи, успехов и побед!!!
Держим
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