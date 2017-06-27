1 июля Сахалинская избирательная комиссия откроет "горячую линию" по выборам в областную Думу

Избирательная комиссия Сахалинской области 1 июля откроет предвыборную "горячую линию" для связи с гражданами.

С 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 18 часов в выходные дни избиратели смогут позвонить по телефону 8 (4242) 50–61–71 и получить квалифицированную консультацию по всем вопросам, связанным с проведением выборов депутатов Сахалинской областной Думы 7-го созыва, сообщает региональный избирком.

"Горячая линия" будет работать вплоть до 8 сентября 2017 года. Жителям Сахалинской области дадут разъяснения по всем возникающим вопросам — о нахождении избирательного участка, агитации кандидатов, порядке голосования на дому, в местах временного пребывания. Специалисты расскажут о времени работы участковых избирательных комиссий, проконсультируют по другим важным моментам. Сахалинцы смогут не только узнать о правилах проведения предстоящих выборов, но и сообщить о правонарушениях, свидетелями которых они стали.

Работа горячей линии связи с избирателями и другими участниками избирательного процесса — один из факторов открытости избирательного процесса в Российской Федерации, отмечают в областном избиркоме.

На "горячей линии" будут дежурить члены избирательной комиссии Сахалинской области с правом решающего голоса и сотрудники аппарата избиркома.

«Прямая связь специалистов избиркома с населением в преддверии выборов очень важна — она организована, в том числе, и для того, чтобы поднять правовую культуру населения — очень важно каждому избирателю обладать полной информацией о предвыборной кампании, знать, с какими особенностями пройдет голосование 10 сентября. Мы каждому, кто обратится на горячую линию, разъясним все интересующие моменты. Наша задача — организовать в Сахалинской области прозрачность и честность предстоящих выборов, это основные требования, и для этого у нас есть все условия», — прокомментировала председатель Сахалинской избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Единый день голосования в Сахалинской области состоится 10 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы и выборы в органы местного самоуправления.