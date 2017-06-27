Пытаясь уйти от столкновения с КамАЗом, легковушка застряла на бордюре в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 30 июня, примерно в 14:40 на улице Ленина в районе корейской церкви произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что Toyota Vitz столкнулась с КамАЗом. Пытаясь уйти от столкновения, легковушка залетела на бордюр.

- Скорее всего, кто-то не уступил дорогу, - отмечает очевидец.

По предварительны данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.