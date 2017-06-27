Фото и видео очевидцев
Пытаясь уйти от столкновения с КамАЗом, легковушка застряла на бордюре в Южно-Сахалинске
По предварительны данным, пострадавших нет
Сегодня, 30 июня, примерно в 14:40 на улице Ленина в районе корейской церкви произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что Toyota Vitz столкнулась с КамАЗом. Пытаясь уйти от столкновения, легковушка залетела на бордюр.
- Скорее всего, кто-то не уступил дорогу, - отмечает очевидец.
По предварительны данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 16:17
Лучше на бардюре висеть, чем у Камаза на бампере.
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+9
AX9566
Написано 30 июня, в 16:21
Так столкнулась, или пыталась уйти от столкновения, не понятно
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+3
VULKAN
Написано 30 июня, в 17:04
AX9566,
При попытке к бегству столкнулись и разлетелись, кто куда
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+3
Elizabeth
Написано вчера, в 21:32
Бросила вызов Камазу
Хорошо,что бордюр спас! Еще легко отделались!
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