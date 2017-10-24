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Сахалинская волейболистка признана главным универсалом четвертого тура Суперлиги

Сахалинская волейболистка признана главным универсалом четвертого тура Суперлиги

Олеся Шаравская –попала в шорт-лист по всем номинациям

Олеся Шаравская –попала в шорт-лист по всем номинациям Всероссийская федерация волейбола подвела статистические итоги четвертого тура чемпионата женской Суперлиги. В каждом из основных статистических показателей - общее количество набранных очков, очки на блоке и количество эйсов – определены самые результативные игроки. В шорт-лист по всем номинациям включена капитан «Сахалина» Олеся Шаравская, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта. Наибольшую результативность показала Наталья Гончарова («Динамо» из Москвы). Набрав 31 очко, она установила рекорд сезона. На шестом месте Светлана Парукова («Сахалин»), набравшая 22 очка. На седьмом – Олеся Шаравская (21 очко). Рекорд сезона по очкам на блоке установила и Наталья Маммадова из «Динамо-Казань». В этом показателе она набрала 8 очков. Олеся Шаравская разделила третье-пятое место (6 очков). Анастасия Стальная из «Динамо-Метар» повторила рекорд сезона по эйсам (5). Второе-четвертое место в этой номинации разделила Олеся Шаравская (3).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:05 +1
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