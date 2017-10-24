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На трассе Холмск-Южно-Сахалинск две машины вылетели в кювет

На трассе Холмск-Южно-Сахалинск две машины вылетели в кювет

Автомобилисты оказались не готовы к первому гололеду

Сегодня, 28 октября два автомобиля вылетели в кювет на трассе Южно-Сахалинск-Холмск, в районе Пятиречья.

Одна машина перевернулась, у второй оторван бампер. 

Все обстоятельства аварии не ясны, но одним из факторов спровоцировавших ДТП, очевидцы называют гололед. По словам автомобилистов, этот участок трассы обледенел.  Здесь хороший асфальт, поэтому водители привыкли ехать на большой скорости, сегодня это сыграло против них. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 +2
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Комментарии
Andrey2017
Написано сегодня, в 14:54
Началось!
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:17
это ещё зима не началась.
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