Южносахалинцы жалуются на перебои с теплом и будущее строительство многоэтажек по соседству

В Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной Сахалинское ипотечное агентство возводит жилой дом для работников бюджетной сферы. В настоящее время строительство уже близится к завершению – скоро дом примет своих жильцов. Однако, некоторое время назад среди горожан, проживающих в доме №91А по той же улице, поползли слухи о том, что их двор не будет включен в ремонтную программу следующего 2018 года, что рядом с существующей пятиэтажкой собираются построить еще две высотки. Кроме того, жильцы дома жаловались на отсутствие тепла в своих квартирах. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. Для того, чтобы во всем разобраться, на место выехала первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна. Для фиксации возможных фактов перебоев теплоснабжения была вызвана оперативная бригада городского МЧС. Вечернее время визита было выбрано неслучайно. Так возрастала вероятность опросить как можно больше жильцов. Наталия Куприна и специалисты МЧС заглянули практически во все подъезды дома и зафиксировали тепловые параметры в нескольких квартирах на разных этажах. Жильцы пятиэтажки отмечали, что, действительно, проблемы с теплоснабжением преследуют их на протяжении ряда лет. И этот год – не исключение. Наталия Куприна порекомендовала гражданам фиксировать температуру воздуха в своих квартирах в разное время суток и оперативно сообщать о снижении параметров представителям ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. В этом случае люди вправе требовать перерасчет.

- Мы сейчас проверили – отопление и в подъездах и в квартирах есть. Да, со слов жителей, были единичные жалобы на отсутствие теплоснабжения в отдельно взятые дни. «Сахалинской коммунальной компании» дано поручение незамедлительно начать проверку всех фактов, о которых сегодня рассказали жильцы, - отметила Наталия Куприна.

Кроме того, первый вице-мэр акцентировала внимание людей на том, что все ранее обозначенные обязательства перед жителями дома №91А по улице Железнодорожной администрация города выполнит в полном объеме. Речь, в частности, идет о перспективах ремонта придомовой территории, включающей двор как дома №91А, так и новостройки. Как отметила Наталия Куприна, сейчас МКП «Горархитектура» продолжает планомерную работу по будущему благоустройству единого большого двора. Ориентировочно уже через месяц будет готов проект для обсуждения с жителями. Отметим, что данный двор, вместе с десятками других городских объектов, включен в планы на 2018 год в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды».

Кроме того, граждане могут проявить свою активность и принять участие в реализации проектов по благоустройству своей территории и посредством территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Сейчас эта форма взаимодействия населения и муниципалитета и населения приобретает все большую популярность. Так, люди могут самостоятельно предложить проект обустройства на своей территории парковочных зон, детских и спортивных площадок, а администрация города их поддержит.

Также в администрации города ответили еще на один, тревожащий людей вопрос. Придомовая территория будет свободной от строек.

- Я встречалась с жильцами этого дома в сентябре, когда также поднимался данный вопрос. Как и тогда, заявляю, что никаких проектов, предусматривающих строительство здесь в будущем многоквартирных домов, нет. У нас план застройки этой, или любой другой территории, в обязательном порядке проходят процедуру публичных обсуждений. Как раз сейчас активно ведутся данные обсуждения, мы начали с планировочных районов, на этой неделе приглашаем южносахалинцев принять участие в обсуждении планов по развитию территорий в черте города. Никаких секретов от граждан у нас нет, все наши инициативы мы в обязательном порядке представляем людям, которым в конце концов жить и работать на благо Южно-Сахалинска, - резюмировала Наталия Куприна.