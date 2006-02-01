ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» стала победителем областного первенства по футболу

В Южно-Сахалинске прошло первенство островного региона по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. В СРК «Олимпия-Парк» состязались двенадцать команд. Половина из команд представляла Южно-Сахалинск (ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2», ОГАУ «ФК «Сахалин-2007», ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2», «ДЮСШ», «Гимназия № 3»). Конкуренцию им оказывали футболисты из Быкова, Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска и Холмска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

После трех соревновательных дней турнирную таблицу возглавил Корсаков, не потерявший на старте ни одного очка. Однако затем он потерпел два поражения и выбыл из чемпионской гонки.

На верхней строчке турнирной таблицы Корсаков сменила команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». Она выдала десятиматчевую серию, в ходе которой не пропустила ни одного гола (девять побед и нулевая ничья).

Но даже эта впечатляющая серия не позволила «Сахалину-2007» досрочно завоевать титул победителя. Судьба золотых медалей решалась в матче между ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». Старших устраивала только победа, а младшим было достаточно и ничьей. И они ее добились.

Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3:3, который оставил на первом месте ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». А вот команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», сыграв вничью, затем в заключительном матче турнира проиграла еще и Долинску. В итоге она упустила не только золотые, но и серебряные медали.

Итоги первенства: