ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» стала победителем областного первенства по футболу
В турнире принимали участие 12 юношеских команд
В Южно-Сахалинске прошло первенство островного региона по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. В СРК «Олимпия-Парк» состязались двенадцать команд. Половина из команд представляла Южно-Сахалинск (ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2», ОГАУ «ФК «Сахалин-2007», ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2», «ДЮСШ», «Гимназия № 3»). Конкуренцию им оказывали футболисты из Быкова, Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска и Холмска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
После трех соревновательных дней турнирную таблицу возглавил Корсаков, не потерявший на старте ни одного очка. Однако затем он потерпел два поражения и выбыл из чемпионской гонки.
На верхней строчке турнирной таблицы Корсаков сменила команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». Она выдала десятиматчевую серию, в ходе которой не пропустила ни одного гола (девять побед и нулевая ничья).
Но даже эта впечатляющая серия не позволила «Сахалину-2007» досрочно завоевать титул победителя. Судьба золотых медалей решалась в матче между ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». Старших устраивала только победа, а младшим было достаточно и ничьей. И они ее добились.
Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3:3, который оставил на первом месте ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». А вот команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», сыграв вничью, затем в заключительном матче турнира проиграла еще и Долинску. В итоге она упустила не только золотые, но и серебряные медали.
Итоги первенства:
- ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» - 29 очков
- Холмск – 28
- ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» - 25
- Корсаков – 24
- Долинск – 22
- ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» - 21
- «Гимназия № 3» - 14
- «ДЮСШ» - 9
- ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» - 6
- Быков – 6
- Невельск – 5
- Поронайск – 2