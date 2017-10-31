Победителями «Золотой осени» стали волейболисты из Корсакова, Благовещенска и Михайловки

В Южно-Сахалинске прошел межрегиональный турнир по волейболу «Золотая осень». В этом году он состоялся уже в пятнадцатый раз, а его участниками стали 22 команды из Благовещенска, Михайловки, Хабаровска, Анивы, Корсакова и Южно-Сахалинска. Победителей определили в трех возрастных группах, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Полтора десятка лет проведения турнира вместили такое множество разнообразных событий, что впору писать книгу по его истории. Сначала в нем принимали участие только мужские команды. Затем к ним добавились женские, а последние пять лет сильнейших выявляют и ветераны.

- На «Золотую осень» приезжали команды из Москвы и Подмосковья, Приморского и Хабаровского края, Амурской области. А уж Сахалин был представлен практически всеми городами от Анивы на юге до Охи на севере. Но одно остается неизменно – острый накал борьбы, яркие эмоции и нешуточное соперничество, - говорит председатель Сахалинской областной федерации волейбола Магомед Магомедов.

Нынешний турнир исключением не стал. Эйсов и эмоций было хоть отбавляй. Да и до тай-брейков дело доходило довольно часто.

В 2016 году впервые за все время проведения ветеранского турнира главный приз остался на острове. Но продлить победную серию не удалось. Более того, команда «Сахалин» в этот раз вообще осталась без наград. Победа перешла к «Алекс-групп» из Михайловки (Приморский край), не проигравший соперникам ни одной партии. На втором месте – «Динамо» из Благовещенска, на третьем – «Сахалин-2».

Если ветераны играли по круговой системе, то у женщин полуфиналам, а также играм за третье и первое место предшествовал предварительный этап. В «Финала четырех» вышли СахГУ, Корсаков, Благовещенск и Хабаровск.

После проведения полуфиналов выяснилось, что в решающем матче на площадку выйдут волейболистки из Хабаровска (они, к слову, побеждали три последних года подряд) и Корсакова.

Островитянки мощно начали первый сет. Исправно набирали очки Татьяна Невидимова и Алина Бутько, поигравшие за «Сахалин». В роли связующей блистала тренер молодёжной команды «Сахалин» Наталья Васильченко. Она не только раздавала выверенные передачи, но и несколько раз перехитрила соперниц, перекидывая мяч через сетку.

В итоге матч завершился победой Корсакова в трех партиях. Серебряные медали завоевал Хабаровск, бронзовые – СахГУ.

- Турнир очень понравился. Очень интересные команды. Девушки все подвижные, эмоциональные, было интересно играть с ними. Девочки из Хабаровска боролись, цепляли мячи в защите. У них была сильная атака и довольно сложная подача. Нам пришлось нелегко, - сказала Алина Бутько сразу после завершения решающего матча.

Наибольшее количество участников (десять) собрал мужской турнир. По итогам игр в подгруппах определилась четверка полуфиналистов. На этой стадии СахГУ нанес поражение Корсакову (2:0), а «Амурстрой» из Благовещенска точно с таким же счетом переиграл «Динамо» из островной столицы. В матче за третье место «Динамо» оказалось сильнее сборной Корсакова (2:1).

Золото оспаривали «Амурстрой» и СахГУ. Если фамилии команды из Благовещенска практически ничего не говорили островным болельщикам, то состав СахГУ был им хорошо знаком. За «универ» играли волейболисты, едва ли не поголовно выходившие на площадку в составе «Элвари-Сахалин». Это Филипп Коркин, Виталий Загний, Никита Ивашечкин, Антон Пак, Александр Стаценко, Роман Чургулия, Валентин Королев. Да и остальным опыта было не занимать.

Однако, как оказалось, свои аргументы были и у «Амурстроя», который является чемпионом Амурской области (да и на дальневосточных турнирах он часто становился призером). В первом сете «Амурстрой» сразу вышел вперед, и не позволил сопернику догнать себя (25:22).

А вот вторая партия гостям явно не удалась. Виталий Загний раз за разом взмывал вверх, словно ракета, «расстреливая» с высоты площадку соперника. Мощно атаковали Филипп Коркин и Никита Ивашечкин. Успешно блокировал удары амурских волейболистов Валентин Королев. Как закономерный итог – 25:13 в пользу СахГУ.

Были близки островитяне к победе и в третьем сете. Они имели сетболл при счете 24:22, но умудрились растерять преимущество и проиграли 25:27. Эта партия, по сути, и стала решающей. Не сумев отойти от такого развития событий, сахалинцы в четвертом сете не были похожи на себя и позволили гостям праздновать победу в нем (25:17), а вместе с ним и в матче (3:1).

- Обидное поражение. Шансы были, но мы их не использовали, - только и смог сказать донельзя огорченный Виталий Загний.

Сразу же после завершения финала состоялась церемония закрытия турнира. Председатель Сахалинской областной федерации волейбола Магомед Магомедов и директор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов наградили лучших из лучших, сказали им много теплых слов и пригласили приехать на турнир в 2018 году. Will card от организаторов участники встретили громкими аплодисментами. А завершилось все совместным фотографированием и праздничным ужином.