Рок-фестиваль собрал на Сахалине островных и дальневосточных музыкантов

XV Дальневосточный фестиваль альтернативной музыки памяти Дмитрия Донского прошёл в Южно-Сахалинске 4 ноября. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Дмитрий Донской - барабанщик и основатель известной на Сахалине рок-группы Deathonator. В 2003 году он погиб в авиакатострофе на Камчатке вместе с командой губернатора региона Игоря Фархутдинова. После смерти Дмитрия его друзья и коллеги организовали фестиваль, который впоследствии стал одним из самых значимых музыкальных мероприятий Сахалинской области и Дальнего Востока.

В этом году память Дмитрия приехали почтить не только коллективы островного региона, но и гости из Хабаровска. На сцену Дома культуры железнодорожников вышли исполнители разных музыкальных жанров.

Открывала концерт южносахалинская группа «С.Т.О.Л.». Своей энергетикой и позитивом музыканты не оставили равнодушными слушателей. Мощь барабанов, гитарного соло и харизматичный вокал разогрели зал и раскачали публику.

Далее творческую эстафету приняли участники команды «Инау» из Невельска. Группа существует с 1996 года, но ребята не теряют марки и до сих пор радуют поклонников рока своими хитами.

После вдумчивых и лирично-философских песен «Инау», на сцену вышла небезызвестная островной рок-среде группа «Гвоздодёры». Команда сыграла свои визитные карточки «Свадьба», «Тёща», «Понедельник», а также другие композиции.

Далее «в бой» вступила тяжёлая артиллерия в лице монстров сахалинской death metal сцены – группа Autopsy Night. Хэдлайнерами фестиваля стали грайндкорщики из Хабаровска Ingeborga.

- В целом XV фестиваль удался. Очень порадовал звук и, конечно же, сами коллективы. Считаю, что нужно чаще утраивать в нашем городе концерты с такой разноплановой интересной музыкой, - поделилась одна из зрительниц.

Организаторами мероприятия выступали группа Deathonator и министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.