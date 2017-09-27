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Жители Новоалександровска временно остались без банкоматов Сбербанка
finansist.guru

Жители Новоалександровска временно остались без банкоматов Сбербанка

В финансовой организации уверяют, что это ненадолго

С 1 ноября в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) не работает единственное отделение Сбербанка. Нет доступа и к банкоматам, расположенным в помещении.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк", офис №8567/015 на самом деле закрыт. Но "Зона 24" - банкоматы останутся на том же месте и в таком же количестве. 

"Сейчас из-за закрытия филиала ведутся технические работы по подключению устройств к сети, меняют канал электропитания банкоматов. В ближайшее время связь восстановят, а устройства будут доступны клиентам в прежнем режиме", - говорят  в Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк".

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:42 +3
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Комментарии
ateriya
Написано сегодня, в 17:03
А как то предупредить жителей, банально объявление повесить не сутьба была? Люди подписи собирали чтобы оставили отделение сбербанка в сановке и что? Услышали людей? Выборы прошли и отделение закрыли. Теперь ближайшее на птичке. Вот радость и удобство мотаться туда, даже в дальнем есть отделение сбербанка. А в сановке народа больше и то закрыли. Все для народа все до людей. Спасибо. Как бы лоб не расшибить от радости то да заботы такой. Тьфу. Слов нет.
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