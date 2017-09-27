finansist.guru
Жители Новоалександровска временно остались без банкоматов Сбербанка
В финансовой организации уверяют, что это ненадолго
С 1 ноября в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) не работает единственное отделение Сбербанка. Нет доступа и к банкоматам, расположенным в помещении.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк", офис №8567/015 на самом деле закрыт. Но "Зона 24" - банкоматы останутся на том же месте и в таком же количестве.
"Сейчас из-за закрытия филиала ведутся технические работы по подключению устройств к сети, меняют канал электропитания банкоматов. В ближайшее время связь восстановят, а устройства будут доступны клиентам в прежнем режиме", - говорят в Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк".
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Комментарии
ateriya
Написано сегодня, в 17:03
А как то предупредить жителей, банально объявление повесить не сутьба была? Люди подписи собирали чтобы оставили отделение сбербанка в сановке и что? Услышали людей? Выборы прошли и отделение закрыли. Теперь ближайшее на птичке. Вот радость и удобство мотаться туда, даже в дальнем есть отделение сбербанка. А в сановке народа больше и то закрыли. Все для народа все до людей. Спасибо. Как бы лоб не расшибить от радости то да заботы такой. Тьфу. Слов нет.
Ответить
0