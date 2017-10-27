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На севере Сахалина началась зима
Фото очевидцев

На севере Сахалина началась зима

В южной части острова все еще царствует осень

На север Сахалина пришла зима, на землю лёг снег, высота его составляет от 4 до 18 см. В ночные часы температура опускается до 3-8, в долинах до 13-20° мороза, да и днём столбик термометра едва дотягивает до нулевой отметки.

А на юге продолжается осень с дождями и слякотью. В субботу циклон с дождями уйдёт в Охотское море, с запада придёт холодный воздух с небольшим снегом.

В выходные дни на Сахалине ожидается местами небольшой снег, преимущественно на крайнем севере и западном побережье. Температура на севере ночью -7…-12°, в долинах -14…-19°, днём 0…-5°; на юге ночью 0…-5°, в долинах до -8°, днём 0…+5°. В понедельник 6 ноября преимущественно без осадков, ночные температуры не изменятся, а днём потеплеет - на севере +3…+8°, на юге +6…+11°.

В дальнейшем до конца недели сохранится неустойчивая погода. Неглубокие циклоны будут пробегать с запада в Охотское море, чередуя периоды с осадками и прояснения. На севере сохранятся низкие температуры, на юге будет теплее – ночью 0…-5°, днём +4…+9°. 

В Южно-Сахалинске в субботу днём возможен небольшой снег. Температура ночью -3…-5°, днём +2…+4°. В воскресенье и понедельник без осадков, температура ночью -5…-7°, днём +3…+5, в понедельник +9…+11°.

На Курильских островах в субботу и воскресенье сильный ветер, на севере гряды дождь. Температура ночью 2…7°, днём 5…10°. В понедельник и вторник на севере гряды небольшой снег, на юге без осадков, затем на юге гряды ожидаются дожди, которые прекратятся в пятницу. Об этом сообщают островные синоптики. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 0
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Комментарии
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 14:53
"В южной части острова все еще царствует осень" и желательно до весны
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+3
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 15:51
Charon, не дай бог. Самая паршивая погода. Грязь, сырость...
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:07
блин блин блин, аааа.....раноооо, мне нужны ДИСКИ на шиповку!!!!
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0
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 15:51
Bokassa, не переживай... у нас уже все растаяло ....Весною пахнет...))))))
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 15:16
Заметает, дунуло с утра тут неслабо. Еще в семь утра снега вообще небыло.
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+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 15:34
Теперь ждём на юге Сахалина.
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0
Nyrka
Написано сегодня, в 16:59
Скорей бы и на юга зима пришла, надоела эта грязь( Да и одеться не знаешь как, по осеннему холодно, по зимнему еще вроде как не ходят
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