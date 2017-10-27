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В центре мужского здоровья за год обследовали пять тысяч сахалинцев

В центре мужского здоровья за год обследовали пять тысяч сахалинцев

Все процедуры выполняются по медицинскому полису бесплатно

Чуть больше года назад на базе консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска был открыт центр мужского здоровья. Обследованиями здоровья мужчин занимаются 4 уролога, также в случае необходимости подключаются все диагностические службы – УЗИ, КТ, МРТ. Как подчеркивает главный врач учреждения Олег Саяпин, цель - не зацикливаться только на мужских болезнях, а заниматься выявлением и сопутствующих заболеваний – сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Лечение должно проходить в комплексе.

Первоначально основной контингент пациентов составляли мужчины старше 40 лет, обращающиеся по поводу заболеваний мочеполовой сферы, возрастных патологических процессов. Как отмечают специалисты – мужчины шли в основном под влиянием жен или в запущенной стадии. Постепенно потоки пациентов менялись, стало больше молодых людей, семейных пар, которых волнуют вопросы репродуктивного здоровья.

- Год, полтора, в течение которых в паре с близкими отношениями не наступает беременность - основной признак, что с организмом происходит сбой. Причину нужно искать у обоих партнеров, - говорит заведующий центром мужского здоровья Александр Фадейкин. – Ежедневно за этим обращаются 1-2 пары. Мужчины обследуются на наличие инфекций, различных заболеваний мочеполовой сферы, исследуется уровень гормонов.

Одним из последних внедренных исследований стало проведение спермограммы. С помощью специального аппарата – спермографа можно узнать не только количественный, но и морфологический состав биологического материала. Анализатор просчитывает количество подвижных сперматозоидов и их структуру. На основании этих данных врач определяет диагноз и в случае необходимости назначает соответствующее лечение.

Все процедуры при наличии медицинских показаний выполняются по медицинскому полису бесплатно. Записаться на прием к специалистам центра можно по телефону. Телефоны центра мужского здоровья и других отделений указаны на сайте консультативно-диагностического центра, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:23 0
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскКДЦконсультативно-диагностический центр
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:30
М-да проблема. А молодым людям поменьше пиво хлебать. Одна из очень веских причин . Эта фраза для любителей данного напитка. Сейчас нормального пива нет!!!!!
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+4
senchick
Написано сегодня, в 14:53 Отредактированно сегодня, в 14:54
Долго перечитывал новость и не мог понять почему
TROL поставил минус
То же влепил минус теме
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:01
надо же, а я и не знал, да ещё и бесплатно, надо бы сходить
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:09
Сбор спермы начался.....
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+1
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