В центре мужского здоровья за год обследовали пять тысяч сахалинцев

Чуть больше года назад на базе консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска был открыт центр мужского здоровья. Обследованиями здоровья мужчин занимаются 4 уролога, также в случае необходимости подключаются все диагностические службы – УЗИ, КТ, МРТ. Как подчеркивает главный врач учреждения Олег Саяпин, цель - не зацикливаться только на мужских болезнях, а заниматься выявлением и сопутствующих заболеваний – сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Лечение должно проходить в комплексе.

Первоначально основной контингент пациентов составляли мужчины старше 40 лет, обращающиеся по поводу заболеваний мочеполовой сферы, возрастных патологических процессов. Как отмечают специалисты – мужчины шли в основном под влиянием жен или в запущенной стадии. Постепенно потоки пациентов менялись, стало больше молодых людей, семейных пар, которых волнуют вопросы репродуктивного здоровья.

- Год, полтора, в течение которых в паре с близкими отношениями не наступает беременность - основной признак, что с организмом происходит сбой. Причину нужно искать у обоих партнеров, - говорит заведующий центром мужского здоровья Александр Фадейкин. – Ежедневно за этим обращаются 1-2 пары. Мужчины обследуются на наличие инфекций, различных заболеваний мочеполовой сферы, исследуется уровень гормонов.

Одним из последних внедренных исследований стало проведение спермограммы. С помощью специального аппарата – спермографа можно узнать не только количественный, но и морфологический состав биологического материала. Анализатор просчитывает количество подвижных сперматозоидов и их структуру. На основании этих данных врач определяет диагноз и в случае необходимости назначает соответствующее лечение.

Все процедуры при наличии медицинских показаний выполняются по медицинскому полису бесплатно. Записаться на прием к специалистам центра можно по телефону. Телефоны центра мужского здоровья и других отделений указаны на сайте консультативно-диагностического центра, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.