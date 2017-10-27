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Волейболисты Дальнего Востока борются за призы «Золотой осени» на Сахалине

Волейболисты Дальнего Востока борются за призы «Золотой осени» на Сахалине

Турнир завершится 5 ноября

В Южно-Сахалинске начался XV межрегиональный турнир по волейболу «Золотая осень». Участниками состязаний стали команды из Благовещенска, Хабаровска, Михайловки, а также нескольких населенных пунктов острова. Награды турнира оспаривают мужчины, женщины и ветераны. Игры проходят в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3).

В турнире женщин заявлено восемь команд. На предварительном этапе они разделены на две подгруппы. В подгруппу «А» включены «СахГУ», ВЦ «Сахалин», ВЦ «Сахалин-2» (все – Южно-Сахалинск) и Хабаровск. В подгруппе «Б» две путевки в полуфинал оспаривают «Благовещенск», «Корсаков», «Вектор» и ВЦ «Сахалин-3» (обе – Южно-Сахалинск). Отметим, что уже на предварительном этапе болельщиков ждет суперматч между «СахГУ» (шестикратный победитель турнира) и «Хабаровском», занявшем первое место в 2014, 2015 и 2016 году.

Турнир начался с матча между «Корсаковом» и «Вектором», в котором первые довольно уверенно победили в трех партиях.

Расписание игр на сегодня:

  • 12:00. ВЦ «Сахалин-3» (Благовещенск».
  • 13:00. «СахГУ» - ВЦ «Сахалин».
  • 15:00. «Корсаков» - ВЦ «Сахалин-3».
  • 16:00. «СахГУ» - ВЦ «Сахалин-2».

Десять команд претендуют на победу в мужском турнире. Здесь, как и у женщин, полуфиналам предшествуют игры в подгруппах. Подгруппа «А» - «СахГУ», «Динамо», «СахГУ-2», ВЦ «Сахалин», «Арсенал» (все – Южно-Сахалинск). Подгруппа «Б» - Максимум», «Шторм» (обе – Южно-Сахалинск), «Анива», «Корсаков», «Благовещенск».

Расписание матчей на 3 ноября:

  • 14:00. «СахГУ» - «Арсенал» (1 площадка), «Благовещенск» - «Шторм» (2 площадка).
  • 15:00. «Динамо» - ВЦ «Сахалин», «Корсаков», - «Анива».
  • 16:00. СахГУ» - «СахГУ-2», «Благовещенск» - «Максимум».
  • 17:00. «Динамо» - «Арсенал», «Корсаков» - «Шторм».
  • 18:00. «СахГУ-2» - ВЦ «Сахалин», «Максимум» - «Анива».

В ветеранском турнире «Сахалин» попытается отстоять титул сильнейшего, завоеванный в 2016 году. Конкуренцию ему составят «Сахалин-2», «Благовещенск» и «Михайловка». Они сыграют по круговой системе. На сегодня запланирован один матч:

  • 17:00. «Сахалин-2» - «Благовещенск».

4 ноября игры начнутся в 10:00, а в 11:00 пройдет церемония открытия соревнований. 5 ноября первые игры начнутся в 10:00, а заключительный матч (финал мужского турнира) – в 15:30, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:05 +1
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