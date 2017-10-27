В Южно-Сахалинске закончили благоустраивать тропу на водопад Уюновский

В областном центре расчистили 7-километровый отрезок туристской тропы на Уюновский водопад, который начинается от Железнодорожной больницы (улица Украинская), а также установили мостики и переправы. Для того чтобы начинающие туристы не сбились с пути, на протяжении всей тропы нанесена маркировка красными метками, установлены указатели, информационные стенды о флоре и фауне. Об этом сообщает управление по физкультуре и спорту Южно-Сахалинска.

Для удобства туристов предусмотрены остановки с «лесной мебелью» — скамьи и беседки, где можно с удобством передохнуть и восстановить свои силы, насладившись видами прекрасной сахалинской природы.

Туристский маршрут проходит вдоль реки Уюновка, по мере восхождения посетители могут познакомиться с некоторыми интересными краснокнижными растениями, пейзажем гор, увидеть речные пороги и, наконец, главную цель прогулки — сам водопад Уюновский.

Над истоком реки Уюновка видна вершина пика Чехова, высота которого насчитывает 1045 м. и служит основным ориентиром при путешествии к водопаду. Данная тропа уже долгое время пользуется популярностью у туристов, ведь непосредственное общение с природой способствует экологическому просвещению, повышает уровень гражданской ответственности.

Водопад Уюновский является трехкаскадным и расположен на высоте 420 метров над уровнем моря. Нижняя часть водопада состоит из двух ступеней, общая высота около 10 м. Верхняя третья ступень высотой около 2 м, и не видна снизу. С любой стороны водопада можно подняться вдоль его нижнего каскада и полюбоваться верхним. Выше водопада распадок резко набирает уклон.

Работу по благоустройству туристических и экологических троп начали проводить с 2016 года.

- Параллельно ведутся работы по обустройству рекреационной зоны «Место Силы Весточка». В прошлом году была обустроена тропа на Южно-Сахалинский грязевой вулкан, — отметила начальник отдела молодежной политики и туризма Яна Краснова.