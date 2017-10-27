Открытое первенство по лёгкой атлетике прошло в Южно-Сахалинске

Открытое первенство по лёгкой атлетике прошло на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска 3 ноября.

В этом году традиционное мероприятие собрало рекордное количество спортсменов. Несмотря на дождь на беговые дорожки вышли 265 человек. Участники приехали в областной центр с разных уголков региона - Поронайска, Макарова, Долинска, Корсакова, Анивы, Холмска, Тымовского и села Раздольного.

Юным атлетам предстояло помериться силами в беге на 60, 200, 400, 600 и 800 метров (в зависимости от возрастной категории), а также в беге с препятствиями, прыжках в длину с разбега и толкании ядра.

По словам главного судьи состязаний Алексея Жижикина, эти соревнования являются отборочными для участия во Всероссийском турнире «Старты надежд», которые пройдут с 23 по 25 ноября в Хабаровске.

По результатам первенства будет сформирована сборная команда Сахалинской области. В неё войдут юноши и девушки трёх возрастных категорий - до 12 лет, 14 и 16 лет. Всего на соревнования отправится около 30 спортсменов.

Источник: пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области