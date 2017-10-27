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Ярмарка выходного дня пройдет в Синегорске

Ярмарка выходного дня пройдет в Синегорске

Покупателей сахалинские производители ждут и в областном центре

Свежие овощи, охлажденное мясо, яйцо, рыбу и морепродукты, выпечку и кондитерские изделия от полюбившихся покупателям сахалинских производителей горожане смогут приобрести в эту субботу, 4 ноября, на ярмарке выходного дня в Синегорске и Южно-Сахалинске.

В областной столице торговые ряды местных товаропроизводителей развернутся на площади Ленина с 10.00 до 16.00, а также с 9.00 до 15.00 на традиционной площадке за магазином «Техник» на ул. Ленина.

В честь празднования Дня народного единства в 12.00 на площади Ленина начнется концерт. Для южносахалинцев выступят известные творческие коллективы города.

Напомним, традиционные субботние ярмарки, в том числе и выездные для жителей планировочных районов, будут проходить до 18 ноября включительно.

В субботу, 4 ноября, выездная торговля будет организована в Синегорске. На ул. Коммунитической, 45 (возле магазина «Саша»), ярмарочные палатки будут работать с 10.00 до 14.00. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:57 +3
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