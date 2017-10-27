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Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя

Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя

Если вы знаете, где находится Наталья Слободчикова, отзовитесь

Полиция Анивского района разыскивает 16-летнюю Наталью Алексеевну Слободчикову.

2 ноября девушка сбежала из анивского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус".  Ранее  девочка жила и училась в Охе и Александровске-Сахалинском.

Приметы: на вид 17-20  лет, рост 155 см, среднего телосложения, светло-русые волосы.

Особая примета: на правом предплечье тату в виде ласточки.

Была одета: темные джинсы, темно-зеленая куртка.

Всех, кто знает, где находится Наталья Слободчикова, просим сообщить об этом 780-686, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

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Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя, Фото: 1
Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя, Фото: 2
Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя, Фото: 3
Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя, Фото: 4
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Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:13 +6
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Комментарии
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 14:27
Из Корсаковского СРЦ недавно тоже сбежала воспитанница,нашли в Хабаровске.Самостоятельности хотят девчонки..Взрослой жизни...
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+5
Netu_nika
Написано сегодня, в 14:31 Отредактированно сегодня, в 14:32
Любовь пошла искать видимо

Про портал молчу молчу))))
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 14:59
Netu_nika,
лябофь она такая. И пословица есть, кого можно полюбить)))
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+4
Hasen
Написано сегодня, в 14:36
ну ничего, подрастет
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+1
Warg666
Написано сегодня, в 14:52
несовершенно 47 летняя
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 14:57
скучно походу стало, вот и решила поискать приключения на пятую точку
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+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:13
Выпорхнула ласточка из гнезда....
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+1
РитоЧка
Написано сегодня, в 16:50
Девочка симпотичный такая....16 лет хороший возраст)
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