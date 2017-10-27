Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя

Если вы знаете, где находится Наталья Слободчикова, отзовитесь

Полиция Анивского района разыскивает 16-летнюю Наталью Алексеевну Слободчикову.

2 ноября девушка сбежала из анивского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус". Ранее девочка жила и училась в Охе и Александровске-Сахалинском.

Приметы: на вид 17-20 лет, рост 155 см, среднего телосложения, светло-русые волосы.

Особая примета: на правом предплечье тату в виде ласточки.

Была одета: темные джинсы, темно-зеленая куртка.

Всех, кто знает, где находится Наталья Слободчикова, просим сообщить об этом 780-686, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.