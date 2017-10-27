В 2018 году тарифы на коммунальные услуги в Сахалинской области вырастут на 3,4%

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Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2018 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает "Гарант", в первом полугодии 2018 г. повышения платы не ожидается.

Во втором полугодии в регионах могут поднять коммунальные платежи, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы составляет 5,5%, Санкт-Петербурга - 6%, Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Тверской областей - 3,4%, для Северной Осетии - Алании и Новосибирской области - 3% (меньше, чем в остальных регионах).