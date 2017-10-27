SakhaLife
В 2018 году тарифы на коммунальные услуги в Сахалинской области вырастут на 3,4%
Повышение платы ожидается во втором полугодии
Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2018 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.
Как сообщает "Гарант", в первом полугодии 2018 г. повышения платы не ожидается.
Во втором полугодии в регионах могут поднять коммунальные платежи, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы составляет 5,5%, Санкт-Петербурга - 6%, Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Тверской областей - 3,4%, для Северной Осетии - Алании и Новосибирской области - 3% (меньше, чем в остальных регионах).
Я раньше смеялся над теми, кто критиковал списание долгов или выделение миллиардов долларов всяким банановым республикам, типа правительство знает, что делает. А теперь не смешно.
1. износ имущества
2. увеличение затрат на его эксплуатацию
3. снижение экономически обоснованных тарифов в целях экономии бюджета
4. ускорение износа имущества, за счет снижения затрат на поддержание его в адекватном состоянии
5. GO TO 1.