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В 2018 году тарифы на коммунальные услуги в Сахалинской области вырастут на 3,4%
SakhaLife

В 2018 году тарифы на коммунальные услуги в Сахалинской области вырастут на 3,4%

Повышение платы ожидается во втором полугодии

Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2018 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает "Гарант", в первом полугодии 2018 г. повышения платы не ожидается.

Во втором полугодии в регионах могут поднять коммунальные платежи, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы составляет 5,5%, Санкт-Петербурга - 6%, Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Тверской областей - 3,4%, для Северной Осетии - Алании и Новосибирской области - 3% (меньше, чем в остальных регионах).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:11 0
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 10:19
ниже уровня инфляции.
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+3
SirGiant
Написано сегодня, в 10:31
А качество услуг хоть на сколько-либо вырастет?! Или, как всегда, снизится?
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+5
marrozz
Написано сегодня, в 10:43
Пенсию опять заморозили, вводят кучу новых налогов, коммуналка растет, цены в магазинах растут, доходы области отбирают...при этом 12 миллионов человек в России живут за чертой бедности.
Я раньше смеялся над теми, кто критиковал списание долгов или выделение миллиардов долларов всяким банановым республикам, типа правительство знает, что делает. А теперь не смешно.
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+4
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 10:50
а зарплаты бюджетникам поднимать не будут?
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+2
nastya89
Написано сегодня, в 11:15
Hasen, у нас разве только бюджетки работают и платят по счетам?
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+3
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 11:48
nastya89, так этот вопрос надо работодателю задавать, а изменение ЗП бюджетникам регулируется правительством, так же как и изменение тарифов жкх
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0
senchick
Написано сегодня, в 12:25
Hasen, Вам хоть как-то поднимают, - а вот у нас не поднимают и только могут забрать
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+1
Еще 2 комментария
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 11:14
Кто бы сомневался. Жизнь только дорожает.
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+2
Online
pastushok Online
Написано сегодня, в 14:47
Медвед сюда приезжал недавно на рыбалку. Его наш миллионер Кожемяко по богатым местам поводил, тот наверно подумал, что у людей денег дохрена, вот и повысил плату. Молодец какой.
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:32
эх, замкнутый круг:
1. износ имущества
2. увеличение затрат на его эксплуатацию
3. снижение экономически обоснованных тарифов в целях экономии бюджета
4. ускорение износа имущества, за счет снижения затрат на поддержание его в адекватном состоянии
5. GO TO 1.
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0
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