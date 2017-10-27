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Сахалинские волейболистки не смогли одолеть соперниц из Казани
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Сахалинские волейболистки не смогли одолеть соперниц из Казани

Девушки боролись за путевку в финал Кубка страны

2 ноября в Казани прошли матчи второго игрового дня предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. Местное «Динамо-Казань» и «Сахалин» в очном споре определяли обладателя путевки на «Финал четырех», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

«Динамо-Казань» в глазах специалистов и букмекеров был бесспорным фаворитом. И не только потому, что играло на своей площадке. Можно сказать, что эта команда – своеобразная «Dream Team». Каждый игрок – обладатель многих медалей чемпионата России и других стран. Кроме того, Евгения Старцева и Екатерина Уланова – чемпионки мира, Ирина Королева – двукратная чемпионка Европы, Ирина Филиштинская и Ирина Королева побеждали на Всемирной Универсиаде, Элица Василева – многократный призер Евролиги, Наталья Маммадова – победительница клубного чемпионата мира, и прочая, и прочая, и прочая…

Но не будем забывать, что сенсации в спорте никто еще не отменял. Фавориту в чем-то даже тяжелее. От него все ждут только победы. А его оппонент - это как вратарь в футболе при пробитии пенальти. Отбил – герой, пропустил – никто слова дурного не скажет, ведь априори считалось, что его миссия обречена на провал. Вот и в данном случае «Динамо-Казань» отводили роль нападающего, а «Сахалину» - вратаря. «Динамо-Казань» собиралось атаковать, а островитянкам нужно было ждать своего шанса и попытаться им правильно распорядиться.

Гостьи начали игру практически в той же расстановке, что и накануне с «Динамо-Метар». Связующая Елена Новик, диагональная Елена Литовченко, блокирующие Римма Гончарова и Дарья Володько, вторая доигровщица – капитан Олеся Шаравская. Только вместо первой доигровшицы Валерии Сафоновой вышла Светлана Парукова.

Сам же матч начался с фальстарта. После первого розыгрыша мяча игру пришлось приостановить из-за компьютерных проблем. Их решили очень быстро. А вот проблемы с мощными подачами и ударами соперниц островитянкам решить не удалось. Уже к первому техническому перерыву хозяйки площадки вырвались вперед – 8:3. Игроки «Динамо-Казань» атаковали из первой и четвертой зоны, стабильно набирали очки. У «Сахалина» же цифры на табло изменяла разве что Дарья Володько. В концовке сета соперник грамотно заблокировал удар Олеси Шаравской, и команды отправились выслушивать наставления своих тренеров (25:11 в пользу «Динамо-Казань»).

Во второй партии на площадку вышли Юлия Григорьева и Маргарита Синицына. Перестановки в составе внесли коррективы в игру «Сахалина», и «Динамо-Казань» никак не удавалось уйти в отрыв (8:5 к первому техническому перерыву). Однако затем соперницы наладили подачу, с которой не могли справиться игроки нашей команды. Четыре эйса привели к тому, что следующая пауза в игре началась при счете 16:9. Олеся Шаравская пыталась «вернуть команду в игру», набрала несколько очков, но проблемы с приемом никуда не делись, и вот уже цифры на табло возвестили об окончании партии (25:15).

Третий сет получился самым упорным. Удачно действовала Елена Лежанина, мощно били Олеся Шаравская и Юлия Григорьева, и «Сахалин» вышел вперед – 5:2. Казалось, что в игре намечается перелом, но Шаравской не удалось пробить высоченный блок соперниц, и те постепенно пришли в себя. Пасующая три раза вывела на удар игрока сборной Болгарии Элицу Василеву. Результат их усилий – 8:7 в пользу «Динамо-Казань».

Отменную игру «Динамо-Казань» на блоке отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «Сахалина» Константин Приходько. Благодаря этому компоненту хозяйки площадки набрали несколько очков подряд. На подаче Дарьи Володько островитянки притормозили соперниц. Однако в концовке игроки Казани вновь были неудержимы и довели сет, а вместе с ним и матч, до победы. 3:0 в пользу «Динамо-Казань».

- В спорте настрой очень сильно иногда влияет. Например, если бы «Сахалин» сейчас разыгрался… Видно, что они, в принципе, хорошая, обученная команда, которая за счёт личных качеств может если не вбить в площадку, то сделать блок-аут. Далее если бы пошла у них подача – они и сегодня пытались рисковать на подаче, – то они поймали бы уверенность и могли навязать очень серьёзную борьбу, - считает старший тренер «Динамо-Казань» Александр Перепелкин.

- «Динамо-Казань» – хорошая команда, которая к тому же играет дома. Они показали мощную игру на подаче, на блоке. Мы же не справились с подачей, не смогли на выбитых мячах бороться с таким высоким блоком. Поэтому и такой результат. Мы должны были найти свою игру, прийти в себя… Хотя, конечно, получилось немногое. Агрессивная подача приводит к выбитым мячам, выбитые мячи – к организованному блоку. Плюс ростовые данные игроков «Динамо». С таким высоким, хорошо организованным блоком, думаю, сложно бороться не только нам, а и всем другим командам, - сказал главный тренер «Сахалина» Константин Приходько.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:13 +1
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