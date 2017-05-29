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В Охе сносят дом, в котором под рухнувшей плитой погиб ребенок

В Охе сносят дом, в котором под рухнувшей плитой погиб ребенок

Здание построено в 1972 году без учета антисейсмических конструктивных мероприятий, не охраняется

Охинская городская прокуратура провела проверку по факту обрушения в 2015 году плиты перекрытия складского помещения, расположенного по адресу: Оха, улица Комсомольская, 41, в результате чего погиб малолетний ребенок. 

Как сообщают в областной прокуратуре, установлено, что объект построен в 1972 году без учета антисейсмических конструктивных мероприятий, не охраняется и не соответствует требованиям действующего законодательства, подлежит выводу из эксплуатации и сносу. 

Собственник нежилого здания не приводил его в соответствие с установленными требованиями, не принимал меры, ограничивающие несанкционированный доступ людей в здание, поэтому прокурор обратился в суд с соответствующим иском. 

Охинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковое заявление, и обязал собственника нежилого помещения в течение месяца после вступления решения суда в законную силу произвести его демонтаж. 

Не согласившись с судебным актом, ответчик обжаловал его в апелляционную инстанцию Сахалинского областного суда, по результатам рассмотрения в которой решение суда первой инстанции отменено, а  в удовлетворении иска прокурора отказано. 

"Прокурором области на апелляционное определение судебной коллегии принесено кассационное представление в президиум Сахалинского областного суда.  Суд кассационной инстанции, согласившись с доводами прокуратуры, отменил апелляционное определение и оставил без изменения решение Охинского городского суда об удовлетворении иска прокурора", - сообщают в областной прокуратуре. 

Из-за длительного неисполнения судебного решения, городским прокурором руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого судебными приставами-исполнителями организован принудительный снос ветхого, аварийного и опасного для окружающих строения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:52 +3
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 09:59
Еще 2015 году нужно было снести эту рухлядь. Хорошо что за 2 года в нем еще никого не придавило.
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:21
Наконец-то, и пятилетки не прошло...
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+4
Online
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:01
У нас все как всегда....ничего не меняется.
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+2
MariayOkha
Написано сегодня, в 12:02
Его уже снесли,еще позовчера.
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