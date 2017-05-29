В Охе сносят дом, в котором под рухнувшей плитой погиб ребенок

Охинская городская прокуратура провела проверку по факту обрушения в 2015 году плиты перекрытия складского помещения, расположенного по адресу: Оха, улица Комсомольская, 41, в результате чего погиб малолетний ребенок.



Как сообщают в областной прокуратуре, установлено, что объект построен в 1972 году без учета антисейсмических конструктивных мероприятий, не охраняется и не соответствует требованиям действующего законодательства, подлежит выводу из эксплуатации и сносу.

Собственник нежилого здания не приводил его в соответствие с установленными требованиями, не принимал меры, ограничивающие несанкционированный доступ людей в здание, поэтому прокурор обратился в суд с соответствующим иском.



Охинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковое заявление, и обязал собственника нежилого помещения в течение месяца после вступления решения суда в законную силу произвести его демонтаж.



Не согласившись с судебным актом, ответчик обжаловал его в апелляционную инстанцию Сахалинского областного суда, по результатам рассмотрения в которой решение суда первой инстанции отменено, а в удовлетворении иска прокурора отказано.



"Прокурором области на апелляционное определение судебной коллегии принесено кассационное представление в президиум Сахалинского областного суда. Суд кассационной инстанции, согласившись с доводами прокуратуры, отменил апелляционное определение и оставил без изменения решение Охинского городского суда об удовлетворении иска прокурора", - сообщают в областной прокуратуре.



Из-за длительного неисполнения судебного решения, городским прокурором руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого судебными приставами-исполнителями организован принудительный снос ветхого, аварийного и опасного для окружающих строения.