Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки

Спасти двухлетнюю Василису берутся корейские специалисты, но на это нужно около 500 тысяч рублей

Двухлетней Василисе Ивановой очень нужна помощь земляков. У маленькой девочки из Анивы онкология - в июле 2016 года в Сахалинской областной детской больнице ребенку поставили диагноз "злокачественная герминогенная опухоль влагалища". Семью направили в Москву в институт РОНЦ имени Н.Н Блохина.

"Там диагноз подтвердили, провели 3 курса химиотерапии и отправили долечиваться по месту жительства. В Южно-Сахалинске в детской областной больнице в гематологии Василиса прошла ещё 7 курсов химии. В этом году 3 августа доченька прошла обследование. Врачи ничего не обнаружили. Мы радовались - думали, Василиса выздоровела, но 23 авгкста МРТ показала, что возник рецидив", - рассказывает Александра, мама Василисы.

В Москве девочку обследовали, а 20 октября семье сообщили, что Василиса неизлечима, и отправили домой умирать.

"Мы не хотим сдаваться, доченька может поправиться. Поэтому обратились в другие клиники России, но и оттуда пришел отказ. Шанс на жизнь Василисе дают в Корее. Там считают, что выздоровление реально при правильном лечении. Но обследование стоит 5-6 тысяч долларов, это около 350 тысяч рублей. А лечение - от 1,5 до 4 тысяч долларов (до 232 тысяч рублей). Вылетать надо уже 1 декабря. Но у нас нет таких денег. Мы просим помощи. Очень нуждаемся в вашей поддержке. Искренне верим, что вместе мы победим болезнь", - говорит мама Василисы.

Реквизиты для помощи Василисе Ивановой:

Карта Сбербанка 4276 8500 1331 0989

Реквизиты карты Сбербанка:

получатель – Иванова Александра Алексеевна,

счет получателя – 40817810750340019723,

банк получателя – отделение № 8567 Сбербанка России г.Южно-Сахалинск,

БИК банка получателя – 040813608,

корреспондентский счет – 30101810600000000608,

код подразделения банка – 708567012,

адрес подразделения банка – г. Анива, ул. Ленина, 41.

Все подтверждающие документы есть в распоряжении astv.ru