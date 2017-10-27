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Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки

Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки

Спасти двухлетнюю Василису берутся корейские специалисты, но на это нужно около 500 тысяч рублей

Двухлетней Василисе Ивановой очень нужна помощь земляков. У маленькой девочки из Анивы онкология - в июле 2016 года в Сахалинской областной детской больнице ребенку поставили диагноз "злокачественная герминогенная опухоль влагалища". Семью направили в Москву в институт РОНЦ имени Н.Н Блохина.

"Там диагноз подтвердили, провели 3 курса химиотерапии и отправили долечиваться по месту жительства. В Южно-Сахалинске в детской областной больнице в гематологии Василиса прошла ещё 7 курсов химии. В этом году 3 августа доченька прошла обследование. Врачи ничего не обнаружили. Мы радовались - думали, Василиса выздоровела, но 23 авгкста МРТ показала, что возник рецидив", - рассказывает Александра, мама Василисы.

В Москве девочку обследовали, а 20 октября семье сообщили, что Василиса неизлечима, и отправили домой умирать.

"Мы не хотим сдаваться, доченька может поправиться. Поэтому обратились в другие клиники России, но и оттуда пришел отказ. Шанс на жизнь Василисе дают в Корее. Там считают, что выздоровление реально при правильном лечении. Но обследование стоит 5-6 тысяч долларов, это около 350 тысяч рублей. А лечение - от 1,5 до 4 тысяч долларов (до 232 тысяч рублей). Вылетать надо уже 1 декабря. Но у нас нет таких денег.  Мы просим помощи. Очень нуждаемся в вашей поддержке. Искренне верим, что вместе мы победим болезнь", - говорит мама Василисы.

Реквизиты для помощи Василисе Ивановой: 

Карта Сбербанка 4276 8500 1331 0989
 
Реквизиты карты Сбербанка:
получатель – Иванова Александра Алексеевна,
счет получателя – 40817810750340019723,
банк получателя – отделение № 8567 Сбербанка России г.Южно-Сахалинск,
БИК банка получателя – 040813608,
корреспондентский счет – 30101810600000000608,
код подразделения банка – 708567012,
адрес подразделения банка – г. Анива, ул. Ленина, 41.
 
Все подтверждающие документы есть в распоряжении astv.ru
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:32 +3
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Комментарии
zarya
Написано сегодня, в 17:48
Масик маленький, выздоравливай. Все будет хорошо.
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+1
maryska
Написано сегодня, в 17:59
Столько детей нуждаются в догостоящем лечении и реабилитации. Может, пора ввести в бюджет области расходы на эти цели? Ведь суммы на лечение не подъемные, а собрать их нужно в короткие сроки. Выздоровления малышке.
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+4
Online
ritupe Online
Написано сегодня, в 18:06
maryska, неее они лучше на подсветку потратят..
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+2
Rola
Написано сегодня, в 18:01
Куколка маленькая, выздоравливай!
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+1
Rola
Написано сегодня, в 18:07
Я не понимаю, ПОЧЕМУ в нашей стране такое отношение к больным детишкам? ПОЧЕМУ у нас НЕТ медицины, которая лечит, которая перекидывает свои прямые обязанности на плечи граждан? Для кого строится многомиллиардные по стоимости онкологические центры? Для кого выделяются средства на обучение врачей? ПОЧЕМУ политика направлена на то, чтобы повышать рождаемость (выплата пособий и т.д. на рождение детей), но при этом не сохраняет людей, которые уже появились на свет и стали по огромной ошибке гражданами той страны, которая отказывается от них, отказывается от того, чтобы помочь?
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+2
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 18:23
Господи, сколько же ещё таких вот маленьких больных детишек

Выздоравливай, маленькая, поскорее
Сил и терпения родным и близким малышки...
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+1
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