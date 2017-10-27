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Южносахалинцев приглашают готовиться к заплыву в триатлоне

Южносахалинцев приглашают готовиться к заплыву в триатлоне

Тренировки начнутся 12 ноября

Одним из главных ограничителей развития триатлона на Сахалине является недостаточная плавательная подготовка потенциальных участников. В связи с этим оргкомитет “Сахалинского Триатлона” приглашает всех желающих продуктивно провести зимний период – принимать участие в ежемесячных заплывах на время в городском бассейне и готовиться к ним, потихоньку набирая форму к лету. Серия из шести мероприятий начнется 12 ноября соревнованием на 100 метров, а закончится 8 апреля – на 800 метров.

- Сахалинский триатлон стал настоящим драйвером развития любительского спорта в регионе, люди почувствовали тягу к тренировкам, соревнованиям, вспомнили спортивную молодость и те эмоции, которые дарит физкультура, - поделился главный организатор Сахалинского триатлона Антон Воротыляк. – На втором триатлоне в августе этого года на старт вышло более 170 участников, и мы должны увеличить это число. Многие хотят, но боятся принимать в нем участие как раз из-за слабой формы в плавании – заплывы должны им помочь. Также мы ставим целью поднять уровень мастерства спортсменов, чтобы они смогли составить достойную конкуренцию спортсменам из других регионов.

Серия заплывов “Sakhalin Marathon 2400” пройдет в шесть этапов: 12 ноября – 100 метров, 10 декабря – 200 метров, 14 января – 300 метров, 4 февраля – 400 метров, 11 марта – 600 метров, 8 апреля – 800 метров. На них приглашаются любители и начинающие от 18 лет и старше. Начало в 13:20. Для тех, кто по каким-либо причинам пропустил заплыв, будут организованы дозаплывы в будние дни также раз в месяц.

- Мы будем составлять рейтинг после каждого мероприятия, награждать самых быстрых в возрастных группах, но самое главное – каждый сможет оценить свой прогресс относительно других. Это придаст людям мотивацию чаще посещать бассейн, начать работу над техникой, может даже с тренером, - рассказал организатор. – Также ежемесячные заплывы станут хорошим напоминанием сахалинцам о предстоящем триатлоне. Мы надеемся, что это подвигнет многих встать с дивана и загодя начать планомерную подготовку. Мероприятие улучшит общение любителей друг с другом, позволит им обмениваться опытом и совместно развиваться во всех трех видах спорта. Примечательно, что первый заплыв пройдет 12 ноября – ровно за девять месяцев до предстоящего Сахалинского триатлона.

Поскольку целевой аудиторией соревнований станут любители и начинающие, то они будут разделены в протоколе по возрастным группам через десять лет. Их старт будет производится из воды. Спортсмены уровня второго взрослого разряда по плаванию и выше соберутся в категорию “Про” без возрастных разграничений и будут стартовать с тумбочки.

Для старта необходимо получить медицинскую справку во врачебно-медицинском диспансере, которая теперь действительна до 6 месяцев. Вся информация о заплывах по телефону +79535289299 (WhatsApp), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:06 +1
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Комментарии
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Написано сегодня, в 17:16
"Южносахалинцев приглашают готовиться к запыву в триатлоне"

Усё... К запЫву готовимся.....
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