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Мертвого мужчину нашли в квартире в Новоалександровске

Мертвого мужчину нашли в квартире в Новоалександровске

Он покончил жизнь самоубийством

2 ноября в 20:56 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 13 по переулку Железнодорожному в Новоалександровске обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:29 +2
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Комментарии
Nyrka
Написано сегодня, в 16:42 Отредактированно сегодня, в 16:43
Сколько суицида
Совсем народ с ума посходил!!!
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+2
РитоЧка
Написано сегодня, в 16:48
Осень давит на мозги,дипрессия у людей....
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:49
Дааа...

Соболезнования родным и близким
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