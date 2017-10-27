Мертвого мужчину нашли в квартире в Новоалександровске

2 ноября в 20:56 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 13 по переулку Железнодорожному в Новоалександровске обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.