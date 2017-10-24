Юные южносахалинцы с особенностями развития начали подготовку к новогоднему карнавалу

Промежуточные итоги реализации проекта «Стирая грани», направленного на адаптацию детей с особенностями развития и реализацию их творческого потенциала, подвели в форме театрализованного представления. Сказочную историю для ребят рассказали артисты театра Карабаса-Барабаса, а участники фольклорного ансамбля «Зарянка» под руководством Любови Поздняковой подарили свои вокальные номера. Все выступления были безвозмездными.

Фея Счастье, пытавшаяся перевоспитать глупого, но добродушного Пирата, поделилась с гостями праздника важной мыслью: у маленьких детей счастье маленькое, а когда они повзрослеют, счастье тоже вырастет. И - главное - непременно будет рядом всю жизнь.

Как рассказала руководитель клуба «Открытое сердце», председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Елена Столярова, проект стал одним из победителей конкурса на соискание муниципального гранта «Мы и наш город» и был профинансирован из местного бюджета. В результате для более чем 60 южно-сахалинских семей, в которых воспитываются дети с различными формами физического и умственного нарушения, были проведены творческие мастер-классы. Ребята лепили поделки из соленого теста, расписывали тарелки, делали букеты из фруктов.

- У нас совершенно другие дети сегодня. На мастер-классах развивались не только их творческие, но и коммуникативные навыки, - подчеркнула Елена Столярова. - Уверена, что каждая мама отметила этот положительный эффект от наших встреч: дети стали спокойнее, они комфортно чувствуют себя на массовых мероприятиях.

Мамы, действительно, высоко оценили значимость проекта «Стирая грани», а ребята с удовольствием получили подарки от организаторов и спонсоров.

Последняя в этом году встреча в рамках проекта будет посвящена празднованию Нового года. Перед ребятами и их родителями стоит важная задача - подготовить карнавальные костюмы и дружно встретить праздник, чтобы и наступающий год провести всем вместе.

Представитель администрации Южно-Сахалинска Татьяна Первухина рассказала, что в этом году конкурс социальных проектов «Мы и наш город» отметил 16-летие. Он направлен на поддержание инициатив граждан и некоммерческих организаций в самых разных сферах: образование, просвещение, наука, культура, искусство, здравоохранение, физическая культура и спорт, профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни и другие. В январе 2018 года будет объявлен новый конкурс. Размер гранта - до 200 тысяч рублей, сообщает администрация Южно-Сахалинска.