В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
В областном центре меняют задвижки на водопроводе
В Южно-Сахалинске приступили к масштабной замене запорной арматуры (задвижек) водопроводной системы.
По поручению мэра города Сергея Надсадина специалисты водоканала провели инвентаризацию всех водопроводных задвижек и приступили к их замене. По данным ресурсоснабжающей организации, в модернизации нуждаются порядка 500 задвижек.
Работы начались с транзитных трубопроводов в северной части областного центра. Провести их без ограничения в подаче холодного водоснабжения невозможно. Так, 31 октября с 21.00 до 1 ноября 06.00 холодной воды не будет в домах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18-го микрорайонов, 10-го района, квадрата улиц Бумажная - Ленина - Украинская - Физкультурная, а также 1, 2, 3-го укрупненных кварталов.
Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областного центра с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. О дальнейших отключениях будет сообщено дополнительно.
Как напоминают в пресс-службе мэрии областного центра, последние несколько лет в областном центре комплексно модернизируется система теплоснабжения.
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