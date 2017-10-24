В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В Южно-Сахалинске приступили к масштабной замене запорной арматуры (задвижек) водопроводной системы.

По поручению мэра города Сергея Надсадина специалисты водоканала провели инвентаризацию всех водопроводных задвижек и приступили к их замене. По данным ресурсоснабжающей организации, в модернизации нуждаются порядка 500 задвижек.

Работы начались с транзитных трубопроводов в северной части областного центра. Провести их без ограничения в подаче холодного водоснабжения невозможно. Так, 31 октября с 21.00 до 1 ноября 06.00 холодной воды не будет в домах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18-го микрорайонов, 10-го района, квадрата улиц Бумажная - Ленина - Украинская - Физкультурная, а также 1, 2, 3-го укрупненных кварталов.

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областного центра с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. О дальнейших отключениях будет сообщено дополнительно.

Как напоминают в пресс-службе мэрии областного центра, последние несколько лет в областном центре комплексно модернизируется система теплоснабжения.