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В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В областном центре меняют задвижки на водопроводе

В Южно-Сахалинске приступили к масштабной замене запорной арматуры (задвижек) водопроводной системы.

По поручению мэра города Сергея Надсадина специалисты водоканала провели инвентаризацию всех водопроводных задвижек и приступили к их замене. По данным ресурсоснабжающей организации, в модернизации нуждаются порядка 500 задвижек.

Работы начались с транзитных трубопроводов в северной части областного центра. Провести их без ограничения в подаче холодного водоснабжения невозможно. Так, 31 октября с 21.00 до 1 ноября 06.00 холодной воды не будет в домах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18-го микрорайонов, 10-го района, квадрата улиц Бумажная - Ленина - Украинская - Физкультурная, а также 1, 2, 3-го укрупненных кварталов.

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областного центра с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. О дальнейших отключениях будет сообщено дополнительно.

Как напоминают в пресс-службе мэрии областного центра, последние несколько лет в областном центре комплексно модернизируется система теплоснабжения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:08 +1
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Комментарии
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 18:10
А без Воды и не туды, и не сюды
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Татьяна19782005 Online
Написано сегодня, в 18:28
Хорошо что хоть на ночь отключают, не так страшно. Народ спит, работа идет.
Еще бы научились дороги делать ночью, а не в час пик.
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