новости
новости
Регистрация
Нарядить новогоднюю елку и попробовать армянскую еду смогут южносахалинцы
visitcrimea.guide

Нарядить новогоднюю елку и попробовать армянскую еду смогут южносахалинцы

Встречи и мастер-классы начнутся 1 ноября

В областном центре пройдут Дни армянской культуры. Жителей и гостей города ждут несколько дней погружения в яркий колорит армянской культуры. Организаторы приготовили насыщенную программу с мастер-классами, дегустациями и концертами. Торжественное открытие пройдет 1 ноября в ГДК «Родина» в 19.00.

Искусство и творчество являются универсальным языком для всех культур, они служат связующей нитью и помогают укреплять дружественные отношения народов, считают организаторы события - Союз армян России и Ассамблея народов Сахалинской области.

В 18.00 1 ноября в ГДК «Родина» начнется мастер?класс по изготовлению домашних кукол и украшению новогодней елки по армянским традициям. Здесь же будет работать тематическая зона для фотографирования. В 19.00 состоится торжественное открытие и большой праздничный концерт, посвященный Дням армянской культуры в Сахалинской области. По его окончании в холле Дома культуры всех гостей будет ждать дегустация армянских блюд.

На следующий день запланирована церемония открытия памятной доски известному политическому деятелю, председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну, дважды побывавшему на Сахалине.

3 ноября в Корейском культурном центре в 16.00 состоится выступление национальных творческих коллективов, гостей также будут угощать традиционными армянскими блюдами.

Завершающим событием Дней армянской культуры станет большая тематическая программа, приуроченная к празднованию Дня народного единства. 4 ноября с 12.00 до 15.00 на пл. Победы для всех желающих проведут мастер?классы по изготовлению национальных домашних кукол и блюд, по игре на национальных инструментах. Гости также смогут сразиться в блиц-турнире по нардам и принять участие в танцевальном флешмобе «Кочари», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
Дни армянской культурымастер-класс
Популярное на ASTV
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
Больше 100 пассажиров ожидают открытия переправы Сахалин-материк
Больше 100 пассажиров ожидают открытия переправы Сахалин-материк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru