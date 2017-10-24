Нарядить новогоднюю елку и попробовать армянскую еду смогут южносахалинцы

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В областном центре пройдут Дни армянской культуры. Жителей и гостей города ждут несколько дней погружения в яркий колорит армянской культуры. Организаторы приготовили насыщенную программу с мастер-классами, дегустациями и концертами. Торжественное открытие пройдет 1 ноября в ГДК «Родина» в 19.00.

Искусство и творчество являются универсальным языком для всех культур, они служат связующей нитью и помогают укреплять дружественные отношения народов, считают организаторы события - Союз армян России и Ассамблея народов Сахалинской области.

В 18.00 1 ноября в ГДК «Родина» начнется мастер?класс по изготовлению домашних кукол и украшению новогодней елки по армянским традициям. Здесь же будет работать тематическая зона для фотографирования. В 19.00 состоится торжественное открытие и большой праздничный концерт, посвященный Дням армянской культуры в Сахалинской области. По его окончании в холле Дома культуры всех гостей будет ждать дегустация армянских блюд.

На следующий день запланирована церемония открытия памятной доски известному политическому деятелю, председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну, дважды побывавшему на Сахалине.

3 ноября в Корейском культурном центре в 16.00 состоится выступление национальных творческих коллективов, гостей также будут угощать традиционными армянскими блюдами.

Завершающим событием Дней армянской культуры станет большая тематическая программа, приуроченная к празднованию Дня народного единства. 4 ноября с 12.00 до 15.00 на пл. Победы для всех желающих проведут мастер?классы по изготовлению национальных домашних кукол и блюд, по игре на национальных инструментах. Гости также смогут сразиться в блиц-турнире по нардам и принять участие в танцевальном флешмобе «Кочари», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.