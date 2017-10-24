Благотворительная распродажа пройдет в Южно-Сахалинске

В День народного единства, 4 ноября, в 12:00-16:00, в отеле Мега-Палас пройдет второй благотворительный фестиваль GARAGE SALE, его целью является сбор денежных средств для оказания финансовой помощи подопечным Благотворительного Фонда «Улыбка ребенка» – семьям с больными детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Для гостей проведут мастер-классы по различным направлениям: создание личного блога, выбор натуральной косметики и бытовой химии, макияж и прическа. Художественные мастер-классы по живописи и новогоднему декору.

Мероприятие рассчитано на семьи с детьми, для юных гостей организована специальная анимационная программа, их познакомят с мировыми бестселлерами детской литературы, а мам научат, как правильно выбирать книги для детей, чтобы увлечь и приобщить к чтению.

Все участники фестиваля часть выручки передадут на благотворительные цели. Стоимость входного билета на фестиваль – 300 рублей (дети до 12 лет бесплатно) эти средства также будут направлены в Фонд "Улыбка ребёнка".

Мы живем в обществе потребления - часто совершаем импульсные покупки и у многих дома накапливаются вещи в очень хорошем состоянии, а порой даже новые, которые хозяевам не подошли или перестали быть нужны. Как же дать вторую жизнь этим вещам? В западных странах принято устраивать распродажи ненужных вещей, так называемые GARAGE SALE, а вырученные средства передавать на благотворительность.

Весной 2017 года Мария Синицкая и Екатерина Зубова, вдохновившись мировым опытом, организовали первый на о. Сахалин Фестиваль GARAGE SALE, на котором продавали одежду и аксессуары известных брендов в состоянии, близком к идеальному. В рамках мероприятия собрали средства для детей из Социально-реабилитационного центра «Ласточка», г. Томари. Успех первого мероприятия привлек внимание предпринимателей Южно-Сахалинска, небезразличных к судьбам детей, и было решено сделать Фестиваль регулярным.