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Благотворительная распродажа пройдет в Южно-Сахалинске

Благотворительная распродажа пройдет в Южно-Сахалинске

Деньги, вырученные на акции, пойдут в фонд «Улыбка ребенка»

В  День народного единства, 4 ноября, в 12:00-16:00,   в отеле Мега-Палас пройдет  второй благотворительный фестиваль GARAGE SALE, его целью является сбор денежных средств для оказания финансовой помощи подопечным Благотворительного Фонда «Улыбка ребенка» – семьям с больными детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Для гостей проведут мастер-классы по различным направлениям: создание личного блога, выбор натуральной косметики и бытовой химии, макияж и прическа. Художественные мастер-классы по живописи и новогоднему декору.  

Мероприятие рассчитано на семьи с детьми, для юных гостей организована специальная анимационная программа, их познакомят с мировыми бестселлерами детской литературы, а мам научат, как правильно выбирать книги для детей, чтобы увлечь и приобщить к чтению. 

Все участники фестиваля часть выручки передадут на благотворительные цели. Стоимость входного билета  на фестиваль – 300 рублей (дети до 12 лет бесплатно) эти  средства также  будут направлены в Фонд "Улыбка ребёнка". 

Мы живем в обществе  потребления -  часто совершаем импульсные покупки и у многих дома накапливаются вещи в очень хорошем состоянии, а порой даже новые, которые хозяевам не подошли или перестали быть нужны.  Как же дать вторую жизнь этим вещам? В западных странах принято устраивать распродажи ненужных вещей, так называемые GARAGE SALE, а вырученные средства передавать на благотворительность. 

Весной 2017 года Мария Синицкая и Екатерина Зубова, вдохновившись мировым опытом, организовали первый на о. Сахалин Фестиваль GARAGE SALE, на котором продавали одежду и аксессуары известных брендов в состоянии, близком к идеальному. В рамках мероприятия собрали средства для детей из Социально-реабилитационного центра «Ласточка», г. Томари. Успех первого мероприятия привлек внимание предпринимателей Южно-Сахалинска, небезразличных к судьбам детей, и было решено сделать Фестиваль регулярным. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:02 +1
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