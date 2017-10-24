Молодого сахалинца нашли мертвым в селе Кировском

25 октября в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 6 по улице Октябрьской в селе Кировском обнаружено тело 27-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

Установливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.