Молодого сахалинца нашли мертвым в селе Кировском
Он покончил жизнь самоубийством
25 октября в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 6 по улице Октябрьской в селе Кировском обнаружено тело 27-летнего местного жителя.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.
Установливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Написано сегодня, в 18:19
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