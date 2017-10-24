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Молодого сахалинца нашли мертвым в селе Кировском

Молодого сахалинца нашли мертвым в селе Кировском

Он покончил жизнь самоубийством

25 октября в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 6 по улице Октябрьской в селе Кировском обнаружено тело 27-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

Установливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:03 +1
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Место
Тымовский район
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Написано сегодня, в 18:19
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