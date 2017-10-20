Переселенцы из аварийного жилья получили еще четыре дома в Южно-Сахалинске

В 25-м микрорайоне продолжается строительство домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В третью очередь войдут 13 домов площадью 19856 кв. метров (397 квартир). В часть из них накануне переехали новые жильцы.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию и заселяются четыре дома. В квартирах полностью выполнена вся отделка, установлена сантехника, пластиковые оконные блоки, входные и межкомнатные двери. Кухня оборудована газовой плитой и газовым котлом. На этой неделе управление жилищной политики пригласило будущих новоселов осмотреть свои квартиры. Это необходимо для того, чтобы еще до передачи ключей горожане могли оценить качество внутренней отделки, установки сантехники и другого оборудования. В случае выявления недочетов подрядчик будет обязан их устранить.

Южносахалинка Валентина Яковенко, пройдясь по своей просторной трехкомнатной квартире, осталась довольна. И даже после простукивания стен - по словам друзей, именно это основное, что нужно проверить в новом жилье - никаких нареканий у женщины не возникло. В двухэтажном бараке в районе 16-й школы Валентина с семьей давно мечтала о новом жилье.

- Последние годы там полы прогнили, везде грибок, - рассказывает горожанка. - У нас в бараке трехкомнатная квартира, вот и здесь дали метр в метр, как положено по закону. Очень просторный зал, есть место для пианино сына, он у меня музыкант. Только думала, кухня больше будет. Обои везде приличные, но я все-таки переклею по своему вкусу.

- Я всю жизнь прожил в «деревяшке» на Поповича, - говорит Владимир Борисов. - В целом в этой квартире все хорошо: просторная, двухкомнатная, светлая, раздельный санузел, есть вся сантехника. Район хороший, я доволен, будем обживать. Сюда заедем вместе с сыном.

Лариса Парфентьева прожила в бараке на проспекте Победы более 25 лет. Вспоминает, как с восторгом восприняли новость о том, что их дом включили в программу по переселению.

- О сносе речь шла давно, и вот наконец свершилось. Теперь будем жить в новом комфортабельном жилье. И район нам нравится, думаю, он скоро преобразится, будет озеленение, детские и спортивные площадки, микрорайон новый, и все это появится.

С 2013 года в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда в новые квартиры переехали порядка 5600 южносахалинцев. Площадь расселенного ветхого фонда составила более 86 тысяч кв. метров. В конце 2017 года администрация Южно-Сахалинска приступит к расселению домов, признанных аварийными и непригодными для проживания после 2012 года. Жилье будет предоставляться по мере строительства и сдачи в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.