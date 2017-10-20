Алгоритм поиска пропавших детей разрабатывают в России

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В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма эффективного межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей. Об этом сообщают в сахалинском следкоме.

В обсуждении этой проблемы под председательством Александра Бастрыкина приняли участие руководители подразделений центрального аппарата СК России, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Константин Кондаков; заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ковалев; заместитель начальника управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России Михаил Карпунин; заместитель начальника отдела управления организации применения войск Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Андрей Гугунский и другие представители органов охраны общественной безопасности и правопорядка.

Средства массовой информации практически ежедневно сообщают о пропавших без вести детях. В лучшем случае события развиваются так: следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которым при необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, волонтеры, просто неравнодушные граждане. В результате общих усилий ребенок найден, жив и здоров. Однако так происходит не всегда. Основная причина в отсутствии единого алгоритма, распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий. Участники совещания обсудили, как эта схема работает на практике, и что необходимо пересмотреть, чтобы сделать ее максимально эффективной.

На данный момент неразрешенным является распределение функциональных обязанностей всех участников розыска. Необходимо срочно разработать и утвердить эффективную модель взаимодействия.

Председатель Следственного комитета России поблагодарил присутствующих за повышенное внимание к общей проблеме. При этом он особо отметил роль волонтерских организаций: «у нас установился положительный контакт с волонтерами, которые зачастую работают не за страх, а за совесть, подчас выполняя задачи правоохранительных органов. Мы высоко ценим ваши добрые дела. Спасибо, что вы есть. Неравнодушные к чужой беде люди – это уже большая сила». По его словам, существующая практика также выявила ряд проблем при организации розыска несовершеннолетних в лесных массивах и труднодоступных местах. Установлено, что для этого не всегда хватает специально обученных людей и технических средств. В связи с этим было высказано предложение Уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову привлечь бизнес-сообщество, обладающее обширными материальными ресурсами, которые могут существенно помочь в мероприятиях по поиску детей. Также стоит использовать потенциал казачьих формирований, учитывая уже имеющийся положительный опыт совместной работы по розыску детей.

По мнению Председателя Следственного комитета, самое главное – грамотно и четко организовать процесс розыска детей с определением персональной ответственности участников розыска за выполнение своей задачи и достигнутый конечный результат. С ним согласились все присутствующие на совещании. По общему мнению, после возбуждения уголовного дела, представитель СК РФ должен возглавить работу и, оценив имеющуюся информацию, принимать решение о подключении к поисковым мероприятиям представителей государственных структур и добровольческих отрядов. По мнению всех участников совещания в алгоритме совместных действий необходимо максимально полно использовать потенциал добровольческих поисковых отрядов, не ограничивая их деятельность излишним формализмом. Александр Бастрыкин призвал вспомнить забытый опыт комсомольских отрядов, при котором удавалось умело использовать их энтузиазм, высокие моральные качества и гражданскую ответственность.

Подводя итог встречи, Александр Бастрыкин поручил своему старшему помощнику Игорю Комиссарову в течение недели сформировать рабочую группу из представителей всех структур и организаций, принимающих участие в розыске детей, и через месяц доложить конкретные результаты работы этой группы, начиная от предложений по совершенствованию действующего законодательства до выработки методических рекомендаций.