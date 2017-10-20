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В начале рабочей недели на Сахалин и Курилы придут заморозки
nashgorod.ru

В начале рабочей недели на Сахалин и Курилы придут заморозки

Ожидается снегопад

В субботу на Сахалине и Курилах без осадков. Температура ночью -1…-6°, на побережьях 2…7°; днем будет довольно тепло: на севере 6…11°, на юге 9…14°. Об этом сообщают островные синоптики. 

Но уже днем 28 октября на погоду начнет оказывать влияние циклон, расположенный над материком. В начале это будет выражено в усилении южного ветра до 15-20 м/с.

В воскресенье на севере Сахалина, а затем и на юге области пройдут небольшие и умеренные дожди, сопровождающиеся сильным, порывистым ветром. Температура ночью 1…6°, днем 7…12°, на севере Сахалина 4…9°.

В понедельник дожди приблизятся к Курилам. При чем на островах гряды дожди пройдут более интенсивно, чем на Сахалине.

В начале рабочей недели на территорию Сахалинской области придут  арктические воздушные массы с очень низкими температурами. Похолодает. На севере Сахалина ночью -3…-8°, днем -2…+3°; на юге ночью 0…-5°, днем 2…7°.

Неустойчивая погода будет сохраняться всю рабочую неделю. Временами ожидается небольшой снег, на крайнем юге области местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Часто будет ветрено, особенно на Курильских островах. На Курилах сила ветра будет достигать 17-22 м/с, на отдельных островах 20-25 м/с.

В середине рабочей недели немного потеплеет на юге области, дневная температура повысится на 2-4°.

В областном центре в субботу без осадков, температура ночью -2…-4°, днем 12…14°. В воскресенье днем небольшой дождь, порывистый ветер. Температура ночью 3…5°, днем 10…12°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:25 +1
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