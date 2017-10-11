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В Курильском и Поронайском районах превышен уровень заболеваемости ОРВИ

В Курильском и Поронайском районах превышен уровень заболеваемости ОРВИ

В целом показатели ниже эпидпорога

На прошедшей неделе в Сахалинской области отмечен 2871 случай заболевания ОРВИ. Этот показатель в регионе по-прежнему ниже эпидемического порога. Он превышен в двух районах: Поронайском и Курильском.

По данным Роспотребнадзора, в период с 16 по 20 октября 2017 года среди населения области зарегистрировано 123 случая острых кишечных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет - 93 случая. Показатель заболеваемости ОКИ составил 25,2 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 4,7%. Превышен среднеобластной показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Смирныховского (57,9), Углегорского (32,1),  Невельского (31,7), Охинского (25,9) районов и г. Южно-Сахалинска (35,9).

В области завершается иммунизация населения против гриппа. Каждый желающий может получить прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства, в школе или в детском саду. Кроме того, в области создано 127 прививочных бригад для проведения прививок за пределами медицинских организаций на предприятиях и в учреждениях. В настоящее время на территории Сахалинской области привито уже более 174 тысяч человек. Охват прививками против гриппа совокупного населения региона составляет 35,8%.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:04 +1
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