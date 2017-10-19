новости
новости
Регистрация
Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске

Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске

В нем примут участие 30 спортсменов

В Южно-Сахалинске в воскресенье, 29 октября, пройдет турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню народного единства. Молодые штангисты областного центра определят сильнейших. Соревнования объединят порядка 30 спортсменов от 10 до 18 лет. В их числе за награды будут бороться воспитанники отделения тяжелой атлетики ЦСКА и ДС "Кристалл".

В силовых упражнениях "рывок" и "толчок" будут соревноваться юноши и девушки в нескольких весовых категориях: от 34 до 90+ килограммов. Это как новички, которые занимаются тяжелой атлетикой менее года, так и опытные штангисты.

Турнир является традиционным, и проводится среди тяжелоатлетов "Кристалла" ежегодно накануне праздника уже пятый год подряд. Соревнования покажут, чего достигли спортсмены за летний период тренировок, выявят сильнейших, и дадут старт новому соревновательному сезону тяжелоатлетов.

– Это традиционные соревнования для наших спортсменов. Они как бы предваряют начало сезона и являются разминкой перед серьезными стартами года, – говорит наставник штангистов "Кристалла" Олег Васильев. – Впереди у ребят областные турниры. Двое наших спортсменов готовятся выступить на первенстве области, которое состоится 4 ноября. Возраст ребят по регламенту турнира уже позволяет соревноваться наравне с взрослыми соперниками. А пока посмотрим на уровень подготовки спортсменов.

Начало мероприятия в 11:00 часов в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже дворца спорта "Кристалл". Вход свободный.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
Турнир по тяжелой атлетике
Место
Южно-СахалинскКристалл
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
В Курильском и Поронайском районах превышен уровень заболеваемости ОРВИ
В Курильском и Поронайском районах превышен уровень заболеваемости ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru