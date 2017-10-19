Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в воскресенье, 29 октября, пройдет турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню народного единства. Молодые штангисты областного центра определят сильнейших. Соревнования объединят порядка 30 спортсменов от 10 до 18 лет. В их числе за награды будут бороться воспитанники отделения тяжелой атлетики ЦСКА и ДС "Кристалл".

В силовых упражнениях "рывок" и "толчок" будут соревноваться юноши и девушки в нескольких весовых категориях: от 34 до 90+ килограммов. Это как новички, которые занимаются тяжелой атлетикой менее года, так и опытные штангисты.

Турнир является традиционным, и проводится среди тяжелоатлетов "Кристалла" ежегодно накануне праздника уже пятый год подряд. Соревнования покажут, чего достигли спортсмены за летний период тренировок, выявят сильнейших, и дадут старт новому соревновательному сезону тяжелоатлетов.

– Это традиционные соревнования для наших спортсменов. Они как бы предваряют начало сезона и являются разминкой перед серьезными стартами года, – говорит наставник штангистов "Кристалла" Олег Васильев. – Впереди у ребят областные турниры. Двое наших спортсменов готовятся выступить на первенстве области, которое состоится 4 ноября. Возраст ребят по регламенту турнира уже позволяет соревноваться наравне с взрослыми соперниками. А пока посмотрим на уровень подготовки спортсменов.

Начало мероприятия в 11:00 часов в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже дворца спорта "Кристалл". Вход свободный.