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«Роснефть» завершила 2Д сейсморазведочные работы на Центрально-Татарском участке в Японском море

«Роснефть» завершила 2Д сейсморазведочные работы на Центрально-Татарском участке в Японском море

Работы шли в акватории Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка

ПАО «НК «Роснефть» с опережением сроков завершила сейсморазведочные исследования 2Д и сопутствующие геологоразведочные работы (магнитометрические, гравиметрические исследования; батиметрическая съемка) на Центрально-Татарском лицензионном участке, сообщает пресс-служба компании.

Выполнение работ организовано дочерним обществом НК «Роснефть» - ООО «РН-Шельф-Арктика». К исследованиям было привлечено ОАО «Дальморнефтегеофизика», которое выполнило работы с использованием собственного судна.

Общий выполненный объем работ составил 9750 погонных километров. Район сейсмической съемки располагался в северной части континентального шельфа Японского моря в акватории Татарского пролива, отделяющего остров Сахалин от материковой суши.

Полевые работы проводились с целью  уточнения геологического строения нефтегазоперспективных объектов на лицензионном участке. Полученная  информация будет передана для дальнейшей обработки и интерпретации по результатам которых будет принято решение по дальнейшим геологоразведочным работам  на Центрально-Татарском участке.

Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ с соблюдением всех норм экологической и промышленной безопасности. В период проведения морских операций осуществлялось постоянное наблюдение за морскими животными.

Справка:

«Роснефть» в сентябре 2017 года завершила сейсморазведочные исследования 3Д на Дерюгинском и Центрально-Татарском участках в Охотском и Японском морях соответственно. Суммарный объем выполненной сейсмической съемки 3Д составил 2100 квадратных километров.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:52 +2
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