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Охранную зону «Памятник природы «Озеро Тунайча» создадут на Сахалине по требованию прокурора

Охранную зону «Памятник природы «Озеро Тунайча» создадут на Сахалине по требованию прокурора

Минлесхоз пытался обжаловать это решение

В Сахалинской области благодаря вмешательству прокуратуры  создадут  Охранную  зону «Памятника  природы «Озеро Тунайча», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2008 году изменены границы памятника природы регионального значения «Озеро Тунайча». Но, до настоящего времени охранной зоны нет.

Корсаковский прокурор в суде оспорил бездействие региональных властей в лице Министерства лесного и охотничьего хозяйства области и потребовал устранить нарушения. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Минлесхоз  пытался обжаловать это решение, но областной суд оставил в силе решение городского. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:38 0
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Комментарии
Online
_ekhidna_ Online
Написано сегодня, в 17:52
а как же сиротские домишки? Хотя памятники археологического наследия их не смущают.
И где узнать изменившиеся границы ООПТ "Озеро Тунайча"? В реестре минлесхоза были старые, а сейчас вроде остров Птичий тоже входит?
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+1
Warg
Написано сегодня, в 17:55
Давно пора.
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+1
Triton
Написано сегодня, в 20:13
Warg, всю область пора
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+1
Online
Кузовков Владимир Online
Написано сегодня, в 21:42
И что даст статус памятника природы? Очень сомневаюсь, что кто-то попробует убрать базы отдыха и прочие сооружения с берегов озера.
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