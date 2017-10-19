Охранную зону «Памятник природы «Озеро Тунайча» создадут на Сахалине по требованию прокурора

В Сахалинской области благодаря вмешательству прокуратуры создадут Охранную зону «Памятника природы «Озеро Тунайча», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2008 году изменены границы памятника природы регионального значения «Озеро Тунайча». Но, до настоящего времени охранной зоны нет.

Корсаковский прокурор в суде оспорил бездействие региональных властей в лице Министерства лесного и охотничьего хозяйства области и потребовал устранить нарушения. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Минлесхоз пытался обжаловать это решение, но областной суд оставил в силе решение городского.