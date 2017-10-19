Жителям Новоалександровска и Березняков в пятницу не рекомендуют пить водопроводную воду
«Сахалинская коммунальная компания» проведет промывку и дезинфекцию сетей
«Сахалинская коммунальная компания» 27 октября с 10.00 до 17.00 проведет промывку и дезинфекцию водопроводных сетей на водопроводных сетях п/р Новоалександровска и с.Березняки, сообщает пресс-служба СКК.
Всем жителям села Березняки и жителям, проживающим по ул. Науки, ул. Сиреневой и ул. Мечты п/р Новоалександровска, необходимо произвести запас питьевой воды и не использовать в этот период времени воду в пищевых и гигиенических целях.
Отметим, такие мероприятия проводятся ежегодно в целях улучшения качества водопроводной воды.
После завершения мероприятий некоторое время воду следует сливать до исчезновения запаха хлора и кипятить.
Другие статьи по темам
Прочее
Комментарии
Warg
Написано сегодня, в 17:54 Отредактированно сегодня, в 17:54
Так в Ново-Александровске ее и так пить невозможно.
Ответить
0
Ирина Литвин
Написано сегодня, в 18:14
Warg, Ну видимо смотря где, МРО, 2-Красносельская, прекрасная вода.
Ответить
0