новости
новости
Регистрация
Жителям Новоалександровска и Березняков в пятницу не рекомендуют пить водопроводную воду

Жителям Новоалександровска и Березняков в пятницу не рекомендуют пить водопроводную воду

«Сахалинская коммунальная компания» проведет промывку и дезинфекцию сетей

 «Сахалинская коммунальная компания» 27 октября с 10.00 до 17.00 проведет промывку и дезинфекцию водопроводных сетей на водопроводных сетях п/р Новоалександровска и с.Березняки, сообщает пресс-служба СКК.

Всем жителям села Березняки и жителям, проживающим по ул. Науки, ул. Сиреневой  и ул. Мечты п/р Новоалександровска, необходимо произвести запас питьевой воды и  не использовать в этот период времени воду в пищевых и гигиенических целях.

Отметим, такие мероприятия проводятся ежегодно в целях улучшения качества водопроводной воды.

После завершения мероприятий некоторое время воду следует сливать до исчезновения запаха хлора и кипятить.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Прочее
дезинфекция
Популярное на ASTV
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Warg
Написано сегодня, в 17:54 Отредактированно сегодня, в 17:54
Так в Ново-Александровске ее и так пить невозможно.
Ответить
0
Ирина Литвин
Написано сегодня, в 18:14
Warg, Ну видимо смотря где, МРО, 2-Красносельская, прекрасная вода.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Углегорском районе открыли новые колодцы, опоры и площадки
В Углегорском районе открыли новые колодцы, опоры и площадки
Охранную зону «Памятник природы «Озеро Тунайча» создадут на Сахалине по требованию прокурора
Охранную зону «Памятник природы «Озеро Тунайча» создадут на Сахалине по требованию прокурора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru