Более 140 млн. рублей получат три сахалинские компании из областного бюджета

Несколько инвестиционных проектов Сахалина и Курил получат поддержку областных властей, сообщает пресс-служба агентства по привлечению инвестиций. Это проект «Строительство лососевых рыбоводных заводов в бухте Консервная и на ручье Минеральном, о. Итуруп» (инициатор – ЗАО «Курильский рыбак»), «Модернизация рыбоперерабатывающего предприятия в г. Северо-Курильске» (инициатор – ООО «Алаид») и «Модернизация производства пластиковых и алюминиевых оконных, дверных и фасадных систем компании «KARVI», экспорт готовой продукции в Японию» (инициатор – ООО «Компания Карви»). Все они ранее прошли одобрение экспертной группы при инвестиционном совете областного правительства и находятся на сопровождении в Сахалинском агентстве по привлечению инвестиций.

Основной вид деятельности ЗАО «Курильский рыбак» – воспроизводство, добыча и переработка рыбы и морепродуктов. Предприятие имеет собственный флот, квоты на вылов биоресурсов. Ассортимент продукции представлен мороженой рыбой (лосось, минтай, треска) и филе разных пород рыб, красной икрой. Продукция поставляется на внутренний рынок и на экспорт. В рамках реализации инвестиционного проекта в 2016-2017 гг. идет строительство двух рыборазводных завода в поселке Рейдово на ручье Минеральном и в бухте Консервной общей мощностью 40 млн. мальков. Строительство идет в две очереди, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2017 года. На заседании принято решение о возмещении предприятию части затрат на строительство завода в бухте Консервная.

ООО «Алаид» занимается производством мороженой продукции. В рамках проекта по модернизации рыбоперерабатывающего предприятия в г. Северо-Курильске, о. Парамушир планируется создание более эффективного производства, увеличения площадей для складирования продукции и объема ее выпуска с 45 до 90 тонн/сутки (контактной и воздушной заморозки), строительство склада и холодильника для хранения готовой продукции. В ходе реализации проекта будет создано более 60 новых рабочих мест.

Проектом компании «Карви» предусмотрена покупка оборудования – линии для сборки стеклопакетов, что позволит увеличить объемы производства и поставки готовой продукции в Японию. Офис продаж в г. Саппоро работает больше года. В г. Осака установлен стенд для презентации продаваемой продукции, в Токио ведется поиск дилеров. Развитие современного производства, отвечающего европейским стандартам, увеличение экспорта продукции в Японию, увеличение финансовых и производственных показателей – основные цели данного проекта.

После обсуждения члены МВК проголосовали за предоставление мер государственной поддержки всем трем проектам на общую сумму более 140 млн. рублей.

Кроме этого, на повестке МВК стоял вопрос о возможности включения ООО «Никольский камень» в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Члены комиссии проголосовали за решение, признав инвестиционный проект «Увеличение производственной мощности каменного карьера Никольского месторождения базальтов» соответствующим требованиям Налогового кодекса РФ. Предприятие расположено в Углегорском районе и занимается разработкой Никольского месторождения строительного камня (долериты и базальты). Рост годовых объемов добычи с 24 до 365 тыс. м3 планируется обеспечить благодаря применению высокопроизводительной современной техники.