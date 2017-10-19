В Чехов-центре готовят премьеру спектакля «О, женщины!»

В ноябре в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова состоится премьера спектакля «О, женщины!», сообщает пресс-служба театра. Это легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем.

Режиссер-постановщик будущей премьеры - актриса театра Наталья Шаркова. В 2010 году она окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности «Режиссер любительского театра», на сегодняшний день является студенткой выпускного курса театрального института им. Б. Щукина (специальность: «Режиссер драматического театра»).

Это не первая режиссерская работа Натальи в Чехов-центре: в 2010 году дебютировала постановкой для детей «Зимняя сказка», в 2013 году она поставила спектакль «Моя жизнь в искусстве. Станиславский: за и против», в 2015 году подарила зрителям чеховскую «Каштанку», и уже не первый год выступает режиссером новогодних сказок («Чудесная елочка», «Новогодний десант», «Невероятные приключения в волшебном лесу»).

К чеховским рассказам Наталья Шаркова также обращается не впервые: на закрытии 85-го театрального сезона зрители уже могли видеть уличный спектакль-инсталляцию «О, женщины!». Однако нынешняя постановка несомненно будет отличатся от инсталляции, которая была представлена два года назад. «Все хорошее, что мы нашли тогда, я постаралась оставить, - говорит режиссер. - Особенно бережно сохранен чеховский текст, где каждое слово - на вес золота. Но это будет уже совсем другой спектакль, мы привнесли в постановку много нового».

Оформление спектакля придумал главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов. По его эскизам цеха шьют очень стильные костюмы и готовят интересную динамическую декорацию, благодаря которой сценическое пространство трансформируется и действие может перемещаться из уличного сквера в дом и наоборот. Чтобы особенно подчеркнуть стилистику конца 19 века из Санкт-Петербурга на Сахалин были доставлены несколько раритетных вещей. «Малая сцена предполагает, что зритель сидит очень близко и какие-то бутафорские вещи несомненно проиграют оригинальным. Поэтому старинные русские романсы, например, у нас будут звучать из раритетного граммофона, - делится секретами Наталья Шаркова.