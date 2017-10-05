Группа "Марсу нужны любовники" посвятила песню Сахалину и всему Дальнему Востоку

фото из соцсети "Вконтакте"

Популярная среди молодежи группа "Марсу нужны любовники", в соцсети «Вконтакте» рассказала, песню придумал один из участников, Иван Старцев, «во время пребывания на тихоокеанском рубеже в районе острова Сахалин. Дальний Восток — одно из самых удивительных мест на Земле, и об этом хочется петь».

Музыканты также вспомнили, когда были на Сахалине, наелись икры и крабов. Это и вдохновило их на творчество. Сейчас "Марсу нужны любовники" хотят вернуться и сделать на берегу пятиминутку.

В сингле есть слова «Я знаю Сахалин. Камчатка и Приморье останутся моим началом всех историй». В видео попали и несколько кадров ночного Южно-Сахалинска.

В клипе люди в разных городах поют песню группы "Марсу нужны любовники", среди них юморист Алексей Незлобин, Батишта, участник команды КВН «сборная Физтеха» Герра Гигашвилли, участник группы «Смысловые галлюцинации» Коля Ротов. Засветился там и сахалинец Евгений Коврижкин. Он помогал группе, когда они приезжали на остров, снимать клип «Дальневосток», но многие кадры в конечную версию не попали.

В начале октября Евгений опубликовал фото в vk.com и подписал так: Первый день съемок клипа: Марсу Нужны Любовники – Дальневосток. Осень встретила холодом, но настроение наше на вышке! Ребята молодцы.

Сахалин в последнее время все чаще вдохновляет на творчество музыкантов. Недавно клип, снятый на острове, попал в эфир MTV Россия и американского телеканала.