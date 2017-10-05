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Группа "Марсу нужны любовники" посвятила песню Сахалину и всему Дальнему Востоку
фото из соцсети "Вконтакте"

Группа "Марсу нужны любовники" посвятила песню Сахалину и всему Дальнему Востоку

Новый сингл назвали «Дальневосток», песню можно скачать в iTunes и GooglePlay

Популярная среди молодежи группа "Марсу нужны любовники", в соцсети «Вконтакте» рассказала, песню придумал один из участников, Иван Старцев, «во время пребывания на тихоокеанском рубеже в районе острова Сахалин. Дальний Восток — одно из самых удивительных мест на Земле, и об этом хочется петь».

Музыканты также вспомнили, когда были на Сахалине, наелись икры и крабов. Это и вдохновило их на творчество. Сейчас "Марсу нужны любовники"  хотят вернуться и сделать на берегу пятиминутку.

В сингле есть слова «Я знаю Сахалин. Камчатка и Приморье останутся моим началом всех историй». В видео попали и несколько кадров ночного Южно-Сахалинска.

В клипе люди в разных городах поют песню группы "Марсу нужны любовники", среди них юморист Алексей Незлобин, Батишта, участник команды КВН «сборная Физтеха» Герра Гигашвилли, участник группы «Смысловые галлюцинации» Коля Ротов. Засветился там и сахалинец Евгений Коврижкин. Он помогал группе, когда они приезжали на остров, снимать клип «Дальневосток», но многие кадры в конечную версию не попали.

В начале октября Евгений опубликовал фото в vk.com и подписал так: Первый день съемок клипа: Марсу Нужны Любовники – Дальневосток. Осень встретила холодом, но настроение наше на вышке! Ребята молодцы.

Сахалин в последнее время все чаще вдохновляет на творчество музыкантов. Недавно клип, снятый на острове, попал в эфир MTV Россия и американского телеканала. 

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 10:57 −2
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Комментарии
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 11:08
>>Популярная среди молодежи группа
Такая популярная, что об этой группе никто кроме ее участников не слышал.
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+4
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:19
я просто оставлю это тут.
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+3
senchick
Написано сегодня, в 11:25
Bokassa, Шикарно
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+1
senchick
Написано сегодня, в 11:23
Популярная? Это она для Вас, Настасья Жукова, скорее всего популярная?
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:27
Ну, так нормально, мелодично, ритмично. Одного не понял (туповат-с)...
На кой ляд он хочет небо пополам поделить?
Кто в теме, просветите, а?
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+3
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:55
Давайте создадим банду "Сахалину нужны бабосы",снимем клип...)))
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:00
Группу не знаю. Питерская? Песня приятная, непонятен немного припев - небо пополам, и непонятен мужик (мужик?) без штанов на кухне. А так неплохая песенка, симпатичный клип.
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+5
crazydriver144
Написано сегодня, в 12:56
Лёгкая песенка, но клип как то не по моему вкусу... и даже наличие звёзд ТНТ в клипе не сделал его насыщенным
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