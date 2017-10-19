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Сахалинцы могут оценить качество служб ЖКХ, транспорта и дорог

Сахалинцы могут оценить качество служб ЖКХ, транспорта и дорог

Правительство региона проводит анонимный онлайн опрос жителей области

 

По поручению главы островного края, правительство региона проводит анонимный онлайн опрос жителей области. Главная цель мероприятия - анализ состояния дел в коммунальной сфере и в транспортном обслуживании населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель области, имеющий доступ в Интернет. Ссылка на опрос размещена на главной странице официального сайта губернатора и правительства Сахалинской области (баннер) по адресу: https://sakhalin.gov.ru,  а также на официальных сайтах всех администраций муниципальных образований региона. Помимо выбора предложенных вариантов ответов, участники опроса могут оставить свой комментарий или уточнение, что даст возможность указать на проблему адресно по конкретному району или улице, включая номер дома, подъезда, квартиры.

Результаты опроса будут представлены на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, осуществляющих услуги, необходимые для области. По его итогам разработают план мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:50 0
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Комментарии
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 11:11
Для того чтобы понять, что дороги говно нужно быть в составе экспертной комиссии?
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:18
хм....а почему я должен отслеживать за власть результаты ее же работы?? если причина виновата, то смысл давать оценку следствию??
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+2
tourerv
Написано сегодня, в 15:55
А что анонимно можно и так. Все равно ничего хорошего не сделали
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