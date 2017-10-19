Помощника прокурора из Охи случайно похитили в Москве

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Когда нападавшие поняли свои ошибку, они извинились и отпустили сахалинца

Как пишет telegram-канал Mash сахалинца Илью Кожухова в столице приняли за бизнесмена, силой посадили в автомобиль Skoda и увезли в неизвестном направлении.

«Горячие, бородатые, наши <…> решили таки уточнить его должность. Узнав, что они только что похитили чувака в погонах, пацаны не растерялись, извинились и вежливо довезли Кожухова до дома. Ошибочка вышла», - пишет Mash.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию у самого Кожухова пока не удалось. Молодой человек не отвечает на звонки. На его странице в соцсети «Вктонтакте» городом проживания значится Оха. Возможную принадлежность его к прокуратуре выдает лишь фотография 4-летней давности.

В последний раз на сайте прокуратуры Сахалинской области упоминание о Кожухове Илье Игоревиче было 20 июля 2017 года. Тогда он стал помощником Охинского городского прокурора и был представлен к присвоению первоначального классного чина юрист 3 класса.