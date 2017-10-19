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Помощника прокурора из Охи случайно похитили в Москве
фото из соцсетей

Помощника прокурора из Охи случайно похитили в Москве

Когда нападавшие поняли свои ошибку, они извинились и отпустили сахалинца

Как пишет telegram-канал Mash сахалинца Илью Кожухова в столице приняли за бизнесмена, силой посадили в автомобиль Skoda и увезли в неизвестном направлении.

«Горячие, бородатые, наши  <…>  решили таки уточнить его должность. Узнав, что они только что похитили чувака в погонах, пацаны не растерялись, извинились и вежливо довезли Кожухова до дома. Ошибочка вышла», - пишет Mash.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию у самого Кожухова пока не удалось. Молодой человек не отвечает на звонки. На его странице в соцсети «Вктонтакте» городом проживания значится Оха. Возможную принадлежность его к прокуратуре выдает лишь фотография 4-летней давности.

В последний раз  на сайте прокуратуры Сахалинской области упоминание о Кожухове Илье Игоревиче было 20 июля 2017 года. Тогда он стал помощником Охинского городского прокурора и был представлен к присвоению первоначального классного чина юрист 3 класса. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:31 +4
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:33
не котируется нынче синяя форма на рынке похитителей
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+6
Anubis38
Написано сегодня, в 14:55
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 11:46
Такой молодой,и уже помощник....
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:51
S.V., помощник прокурора - стандартная должность. Молодые на нее и назначаются
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+8
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marrozz Online
Написано сегодня, в 11:57
S.V., парень очень умный и талантливый, я его давно знаю
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:00
marrozz,
Поэтому и похитили))завербовать хотели))мозги везде нужны))спросил:а северные надбавки будут?..
Сразу отпустили)))))
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+3
Еще 4 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:51
В столице 90-е и не уходили...
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+7
max7676
Написано сегодня, в 11:52
НюНик_просто_Анна, Я об этом же подумал .
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+5
Abbatissa
Написано сегодня, в 11:56
НюНик_просто_Анна, Они и с Сахалина не ушли.
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+4
Abbatissa
Написано сегодня, в 11:57
"- Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии."
из фильма Л. Гайдая "Кавказская пленница"
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+3
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 12:01
ошибочка вышла
а там...
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+3
Online
Ogneborets Online
Написано сегодня, в 12:52
Вёл себя не, как работник правоохранительной системы, видимо. Вот, горячие парни и обмишурились. В том же недоброй славы "Дюке" видел, как ведут себя областные чиновники (одного из них недавно арестовали за взятку), а также сотрудники полиции и конторы покруче. Тоже можно подумать, что крутые бизнесмены или паханы, только что откинувшиеся с зоны и решившие отметить это дело.
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+4
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DartVictor Online
Написано сегодня, в 13:03
что за х.....
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:11
Что то я сомневаюсь в правдивости истории, и благодородстве 'бородочей'.
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+2
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АлинКо Online
Написано сегодня, в 14:26
если это правда, обделался, наверное, парнишка, пока до пункта назначения ехал ))))))
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0
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Balbes Online
Написано сегодня, в 15:14
АлинКо, Так сазать сохранил цвет мундира.
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0
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:30
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+3
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