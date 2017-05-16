Голосование за маленькую сахалинку с ДЦП, участвующую в фотоконкурсе, началось заново

Теперь отдать свой голос за ребенка можно только через социальные сети

Трехлетняя сахалинка Даша Полковниченко участвует в фотоконкурсе "Поделись теплом", который проводит благотворительный фонд "Адели". Победитель получит бесплатную реабилитацию в «Центре реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с мамой» в Москве.

"Голосование продолжается, но из-за недобросовестных участников и накрутки голосов, все данные обнулили, а голосование началось заново. Прошу всех неравнодушных земляков, проголосуйте за Дарью Полковниченко ещё раз, пожалуйста. Для голосования нужно зайти через соцсети "ВКонтакте" или "Фейсбук", так сделали для защиты сайта.

Спасибо большое, за понимание и ваши голоса", - говорит мама Даши Елена.

Проголосовать за Дашу можно по ссылке http://golosovanie.adeli-club.com/

Напомним, у трехлетней сахалинки ДЦП, ­атонически-астатическ­ой формы, грубая заде­ржка психоречевого ра­звития, нарушение зре­ния. Неравнодушные сахалинцы ранее помогали семье собрать недостающие средства на лечение в Китае.