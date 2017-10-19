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На Сахалине впервые за два года собрался рыбохозяйственный совет

На Сахалине впервые за два года собрался рыбохозяйственный совет

Число ставных неводов предложили ограничить 250-ю

На Сахалине состоялся первый за минувшие два года рыбохозяйственный совет. Мероприятие, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства Сахалинской области Анаталия Макоедова, посвятили вопросам, связанным с лососевым хозяйством островного региона.

Кроме членов рыбопромыслового совета, в заседании приняли участие около 70 человек, представляющих различные рыбопромышленные предприятия, органы исполнительной власти и общественности.

Представители областного агентства по рыболовству, СахНИРО, Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, Сахалинрыбвода, СахГУ и другие выступавшие основное внимание сосредоточили на итогах лососевой путины, результатах контроля промысловой деятельности, актуальных вопросах использования ресурсов тихоокеанских лососей, искусственном воспроизводстве и состоянии подготовки кадров для рыбной отрасли региона и административных барьерах при промысле водных биоресурсов.

Участники не только обозначали и активно обсуждали проблемные вопросы, но одновременно предлагали конкретные меры по улучшению ситуации в лососевом хозяйстве.

Так, исполняющий обязанности директора СахНИРО Дмитрий Галанин, опираясь на научные данные, предел возможного количества ставных неводов на предстоящий период обозначил на уровне до 250 единиц. С этой цифрой согласились многие участники заседания, включая и руководителя Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области».

Заместитель руководителя Сахалино-Курильского территориального управления Руслан Непомнящий предложил установить требование, согласно которому пользователи рыбопромысловых участков, уличенные в скупке незаконно добытой рыбы, потеряют право на дальнейшее осуществление промысла на этих участках. Это предложение также было поддержано подавляющим большинством участников заседания.

Проект протокола заседания, включающий все его решения, в ближайшее время будет размещен на сайте Агентства по рыболовству для обсуждения и коллективной доработки.

Решения Сахалинского рыбхозсовета и рекомендации по итогам предстоящей 7-8 ноября научной конференции, лягут в основу предложений, направленных на сохранение и увеличение запасов тихоокеанских лососей Сахалино-Курильского региона, которые будут подготовлены Агентством по рыболовству по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко к 20 ноября текущего года.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:13 +1
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 20:32
скупка незаконно добытой рыбы - да на фурах с куботейнерами, скупающих рыбу, только что транспарантов нет
а так все внаглую - но товарищи из органов скромно отворачиваются и бегут ловить работягу за три хвоста
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