В горпарке Южно-Сахалинска подводят итоги летних ремонтов

Некоторые работы сделали впервые почти за 40 лет

В главном парке Южно-Сахалинска завершается летний сезон. В нынешнем году, по сообщению пресс-центра администрации города, в рамках благоустройства был проведен большой объем работ.

Выполнены аварийно-восстановительные работы по расчистке и углублению дна участка реки Рогатки на территории парка (больше известен как озеро Верхнее). Подобные работы выполнялись последний раз в 1981 году, когда на областной центр обрушился разрушительный циклон «Филлис». В рамках капитального ремонта территории парка с северной части озера Верхнего выполнены обустройство берега, укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны), ограждения, уличное освещение, устройство пешеходной зоны с расширением до 3,5 м до пересечения с ул. Венской, асфальтирование автостоянки в пределах границ ранее существующей неблагоустроенной парковки на 87 машиномест.

- На территории детского городка безопасности также выполнены масштабные работы по благоустройству. Этот объект - один из самых старых в парке. На сегодня завершены работы по асфальтированию территории, укладке безопасного резинового покрытия в игровой зоне, установке светофоров и дорожных знаков. До конца ноября установят 40 опор освещения и нанесут дорожную разметку. В следующем году для ребят здесь будет организован прокат автомобилей, а преодолевать трассу им поможет группа аниматоров, - рассказал руководитель парка Виктор Калюжный.

Также в планах дополнить игровую зону городка безопасности игровыми объектами, аналогов которым нет ни в одном городском дворе.

В нынешнем сезоне впервые более чем за 12 лет возобновил работу фонтан в районе детского городка безопасности. Рядом с ним обустроена зона отдыха. Также выполнены работы по ремонту 3 мостов (заменены перила, покрытия), расположенных на территории парка.

В районе картодрома появилась новая асфальтированная площадка, которая полюбилась любителям роликов и скейтов.

Территория парка от нижнего озера до детского городка безопасности, ранее не благоустроенная, в настоящее время заасфальтирована, освещена и пользуется популярностью у жителей прилегающего микрорайона и учеников гимназии № 3.

Не забыты и любители настольных игр: вместо открытого павильона обустроена комфортная крытая площадка для настольных игр.

В ближайшее время будут завершены работы по установке уличного тренажерного комплекса для инвалидов-колясочников.

В рамках выполнения программы энергоэффективности проведена реконструкция наружного освещения парка: все имеющиеся светильники заменены на светодиодные.

Параллельно на территории парка проведена большая работа по озеленению, санитарной обрезке деревьев и кустарников, обустроены газоны с применением технологии гидропосева.

На стадионе «Космос» завершаются масштабные работы по его реконструкции, в результате которой обустроены футбольное поле с искусственным травяным покрытием, беговые дорожки, установлены трибуны, площадки для ГТО, воркаута, баскетбола, мини-футбола, скейтбординга, также смонтирована система видеонаблюдения.

В скором времени на территории стадиона появятся раздевалки с душевыми, а также новые 30-метровые мачты освещения.

В статистике этого года отмечены и факты вандализма на территории парка, в связи с чем коллектив учреждения просит гостей бережно относиться к новым объектам и элементам, украшающим любимое место отдыха горожан, потому что во многом от отношения зависит срок службы объектов.